El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, habló del duelo ante el Alavés y repasó distintos temas de actualidad: “Debemos encarar el partido ante un rival muy motivado. No han perdido ningún partido en su casa. Seguro que el Alavés va a querer igualarnos a puntos. Tiene mucho mérito lo que están haciendo. El lema de “nunca se rinden” es del Sevilla, per seguro que el Alavés también va a pelear. Siempre me ha gustado este lema. Hay que dar el máximo en cada momento, no sólo en el aspecto físico, sino también en el mental. No podemos bajar los brazos. El ser líder hace que el equipo al que te vas a enfrentar tenga una motivación especial. Pero también entiendo que la afición del Sevilla puede sacar algo de pecho. No miro la clasificación hasta que queden siete, ocho partidos…”

Machín, igualmente, recalcó el gran número de partidos que lleva jugados su equipo. “Somos el equipo que más partidos oficiales lleva. Todos los partidos requiere una exigencia total. Los futbolistas van acumulando cargas. Necesitamos mucho de los fisios para recuperar”.

En este sentido, subrayó que Aleix Vidal no está descartado aún: “Nos quedan más de 24 horas. Vamos a ver qué es lo que me comentan los médicos para hacer luego la convocatoria. Espero que puedan viajar todos. ¿Aleix Vidal? En Bélgica lo sustituimos porque no se sentía bien, pero hay que esperar…”.

Machín, por último, elogió a Abelardo: “Es un entrenador que nos lo ha puesto muy complicado. Su debut se dio contra nosotros en el Girona. Nos ganó en aquel partido. En un contragolpe nos hizo el 2-3”