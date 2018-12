El Sevilla viajará mañana con 21 futbolistas a Vitoria, incluido Aleix Vidal

Tal y como se esperaba tras la rueda de prensa del entrenador, Pablo Machín, Aleix Vidal viajará mañana hasta Vitoria para disputar el partido ante el Alavés. De hecho, viajan todos los jugadores disponibles, 21. Los únicos que se quedan fuera son Navas y Gonalons. Los jugadores están citados a las 09.30 en la ciudad deportiva y después cogerán un vuelo directo con destino a Vitoria.

El entrenador sevillista tendrá que descartar a tres de sus hombres. Dependiendo de cómo va la recuperación de Aleix Vidal, Machín hará un posible once con clara idea atacante para seguir en lo más alto en LaLiga.

La convocatoria es la siguiente: Vaclik, Juan Soriano, Aleix Vidal, Gnagnon, Mercado, Kjaer, Sergi Gómez, Carriço, Arana, Escudero; Amadou, Roque Mesa, Banega, Vázquez, Sarabia, Borja Lasso, Nolito; Promes, Muriel, Ben Yedder y André Silva.

Machín llegó a hablar hoy al mediodía sobre los jugadores que están tocados: “Nos quedan más de 24 horas. Vamos a ver qué es lo que me comentan los médicos para hacer luego la convocatoria. Espero que puedan viajar todos. ¿Aleix Vidal? En Bélgica lo sustituimos porque no se sentía bien, pero hay que esperar…”. La intención de Machín, dado que el equipo viaja mañana hasta tierras vascas, es que sea el propio jugador el que dependiendo de sus sensaciones decida o no descartarse. Lo que no se pretende bajo ningún modo es que jugar pueda pasarle factura con una lesión mayor, sobre todo por el hecho de que Navas está lesionado.