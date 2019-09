El 6 de junio se hacía oficial la incorporación de Julen Lopetegui al banquillo del Sevilla FC. El técnico vasco llegaba envuelto de dudas por lo sucedido antes del Mundial de Rusia, cuando era el seleccionador nacional y fue destituido tras hacerse público su contrato con el Real Madrid para la temporada 2018-2019, y su posterior despido con solo 10 jornadas disputadas con los de Chamartín. En los tres meses que lleva al frente del equipo de Nervión está convenciendo a los aficionados de que la elección de Monchi no era errónea.

Lopetegui fue el primer fichaje de Monchi en su segunda etapa en el Sevilla FC. Con él llegaron más cambios. De la plantilla rojiblanca de la temporada 2018-2019 solo quedan diez jugadores, los otros trece han llegado este verano. Esta reestructuración obedece a un planteamiento que realizaron el equipo técnico junto a la dirección deportiva para hacer del Sevilla un equipo más competitivo en todos los niveles y suficiente para hacer frente a las tres competiciones que tiene por delante.

Durante la pretemporada empezó a verse la idea de equipo que tenía el entrenador y cómo se iban adaptando tanto los veteranos como los novatos al nuevo sistema. Y se veía que las piezas iban encajando. Siete victorias, un empate y una derrota, fue el resumen de los partidos de preparación. En el primero, el Sevilla venció al Reading en San José de la Rinconada. Después viajaron a Estados Unidos donde ganaron los tres choques que tenían cerrados, contra el F. C. Dallas, contra el North Texas Soccer Club y ante el más duro de los rivales de la pretemporada, el Liverpool, al que vencieron por 1-2. Después viajaron a Alemania donde ganaron al Everton y al Mainz 05 en la Opel Cup y al Hoffenheim. De vuelta a España, los de Lopetegui perdieron contra el Granada el Trofeo Ciudad de Granada; y al día siguiente empataron contra el Extremadura en el partido homenaje a José Antonio Reyes. Pero el éxito en la pretemporada no tiene porqué significar que la temporada irá igual de bien, aunque no es el caso del Sevilla de Lopetegui, que desde que empezó LaLiga Santander ha dado muestras de que este año será uno de los rivales a batir.

El Sevilla F. C. ha jugado cinco partidos oficiales a las órdenes de Julen Lopetegui, cuatro de liga y uno de Europa League. Ha ganado cuatro partidos (Espanyol, Granada, Alavés y Qarabag), y todos sin encajar un solo gol, lo que da una idea de la solidez defensiva que está mostrando el plantel de Nervión. El único partido que ha empatado fue a un gol con el Celta de Vigo en la jornada 3. El pasado jueves comenzó la andadura en Europa contra el Qarabag y sabiendo que el próximo rival en LaLiga era el Madrid, el de Asteasu hizo variaciones en el once inicial, y ese equipo también respondió, aunque costó abrir la caja de los goles, al final marcaron tres a los azeríes.

El próximo domingo, Lopetegui se enfrenta al último equipo que entrenó antes de llegar al Sevilla, al Real Madrid. De allí salió tras disputarse sólo diez jornadas. El Madrid de Lopetegui tuvo un comienzo parecido al del Sevilla esta temporada, tres victorias y un empate en las primeras cuatro jornadas ligueras y un triunfo en Europa. En la jornada cinco también ganó, pero sufrió un punto de inflexión en su visita al Sánchez-Pizjuán en la sexta jornada cuando perdieron por tres goles a cero. Desde ese momento hasta su destitución sumó un solo punto en LaLiga, y de los dos partidos europeos ganó uno y perdió otro. La goleada en el Camp Nou fue la puntilla de su etapa al frente del equipo blanco.

El Sevilla tendrá enfrente el domingo a un Madrid que no está transmitiendo las sensaciones que la afición esperaba con la vuelta de Zidane al banquillo tras el mal sabor de boca que les dejó el final de la pasada temporada. A los de Florentino Pérez les cuesta ganar sus partidos y sin haberse enfrentado a equipos con, a priori, los mismos objetivos. Ha ganado ocho de los doce puntos disponibles hasta el momento, pero lo que peor ha sentado ha sido la derrota por tres goles a cero ante el PSG en el primer partido de la Liga de Campeones. En los círculos próximos al club madrileño ya se habla del posible sustituto del francés, de ahí que el equipo se vea obligado a salir al césped del Sánchez-Pizjuán dispuesto a dejarse la piel en él y más teniendo en cuenta que enfrente tendrá a uno de los equipos que más equilibrado y combativo de lo que va de temporada