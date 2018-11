2013-2018: Cinco años de José Castro

Cinco años y múltiples sensaciones. Muchas fotos históricas y recuerdos. Seis entrenadores y algo menos de cien jugadores. Tres títulos de la Liga Europa y tres participaciones consecutivas en la Liga de Campeones. Sevilla, Sevilla y Sevilla. Una forma de entender la vida, siempre, desde que ya se moviera por Utrera siendo un niño enseñando orgulloso su bandera sevillista hasta hoy… como presidente de lo que tanto ama. De 2013 a 2018. El club de Nervión es una locomotora que se ha instalado en lo más parecido a una montaña rusa y que no para de general emociones a su gente. Con José Castro al frente. Desde 2013 a 2018. Cinco años, cinco proyectos y cinco maneras de generar ilusión entre tanta gente que siente igual.

Va el fútbol, como la vida, tan rápido que hoy resulta prácticamente imposible pensar y entender que sólo hace dos años y medio que el sevillismo estaba en Basilea levantando un título. O que hace tres y algo tocó en Varsovia ante el Dnipro; o que hace cuatro y algo fue Turín con el Benfica. O que hace tres temporadas el sevillismo se apuntó a apuntar puntos: hasta 78, con el récord del club en toda su historia. O que sólo hace ocho meses los de Nervión aprendieron a hablar inglés de una tacada para decirle al Manchester United en Old Trafford que el Sevilla era un sueño. Un sueño real. Paso a paso y con mucho que contar y recordar para siempre en las vivencias de cualquier sevillista. Del 2013 al 2018.

Perder es hoy una tragedia, símbolo del crecimiento de una entidad que en la UEFA aplauden por sus resultados deportivos en los últimos años y que en distintas redes globales de firmas de servicios profesionales que ofrecen servicios de auditoría ponen como ejemplo de lo que debiera ser una sociedad anónima deportiva. Con Castro como presidente, el Sevilla ha jugado siempre en competición europea y, al margen los tres títulos de la Liga Europa, ha conseguido cientos de millones de euros por premios deportivos y por llevar la imagen del club por el Viejo Continente. En este parámetro se establece la importancia de jugar hasta tres veces la Liga de Campeones y llegar por segunda vez en su historia a los cuartos de final de la máxima competición continental.

Atrás quedan los tiempos en los que el hoy presidente se vinculó al consejo de administración del Sevilla, en 1997, cuando hizo valer su paquete accionarial, y trató dos años después, con Roberto Alés al mando, y él como vicepresidente, de frenar el constante deterioro de la entidad. El club se moría y Castro, al igual que los compañeros que tenía al lado, arrimó el hombro. Es lo que tocaba y juntos lo hicieron. Luego, con la llegada de José María del Nido a la presidencia y la consecución de los títulos de UEFA (2006 y 2007), Supercopa de Europa (2006), Supercopa de España (2008) y Copa del Rey (2007 y 2010), Castro continuó como vicepresidente hasta que accedió al máximo cargo de la sociedad sevillista tras la dimisión de este último. De 2013 a 2018.

Entre sus palabras más repetidas están las de continuidad y estabilidad. O unión y comunión. O estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Primero con la mejora y remodelación del campo sevillista, y ahora también inmerso en el deseo de hacer una de las mejores ciudades deportivas de Europa, el presidente tiene la mirada siempre apuntada hacia Nervión o hacia la carretera de Utrera. El arquitecto responsable de las obras, Santiago Balbontín, lo sabe bien. Hay llamada cada día e interés por crear el mejor escenario para que los aficionados asistan con comodidad a su casa y se establezcan los mejores avances para que los niños y jóvenes de la cantera puedan dar pasos de gigante con el disfrute y el aprendizaje a través de sus profesores/entrenadores.

Cinco años en el Sevilla de Castro dan para mucho. El presidente, de hecho, y consultado por ABC de Sevilla sobre distintos acontecimientos vividos a lo largo de este tiempo, hizo un ejercicio profundo para elegir aquellos momentos grabados por siempre. De hecho, Castro prefirió «olvidar» su mandato para recrearse en la alegría más grande que ha vivido como sevillista. «Hemos tenido momentos impresionantes en estos últimos cinco años, pero si me pregunta por el mejor momento me tengo que quedar con Eindhoven. Hay otras fechas también especiales y muy importantes para el club, pero lo de Eindhoven, sin duda, supuso un antes y un después para el Sevilla».

Con el peor momento no titubea. Le sale la voz de las entrañas. «Antonio, Antonio Puerta», indica sin necesidad de hacer más indicaciones. Once años después, el dolor de la marcha del célebre canterano perdura en una persona que lo vio crecer. Suspira y cambia de tema. Lo llaman por teléfono, pero atiende rápido la entrevista para repasar Turín, Varsovia y Basilea… «La final ante el Benfica nos devolvió a lo máximo. Fue una alegría inmensa, entre otras razones, porque la temporada anterior no fue fácil. Acabamos noveno y logramos terminar ganando la Liga Europa. ¿Varsovia? (silencio). Yo creo que fue la constatación de que lo estábamos haciendo bien. Un refrendo». Sobre la última final ganada, ante el Liverpool en 2016, el presidente señaló que fue «el momento clave, el momento en el que el Sevilla le enseñó a Europa su poderío. Es que el dato es claro: nadie ha conquistado jamás cinco copas de la Liga Europa , ni tampoco ningún club lo ha hecho tres veces de manera consecutiva».

A Castro se le nota la ilusión. Lejos de dejarse llevar por el gran momento del equipo, segundo a sólo un punto del Barcelona en LaLiga, y con pie y medio en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, el presidente prefiere detenerse en los balances. «En estos cinco años siempre hemos estado en constante crecimiento. De menos a más, con alguna parada técnica, es verdad. Pero somos un club que queremos más. Y no vamos a parar de trabajar». Justo en ese momento sale el nombre de Caparrós, un sevillista ligado a Castro desde que en marzo de 2000 organizara una comida en Utrera para que Roberto Alés lo conociera de cara a darle el banquillo sevillista. Caparrós se quedó y reflotó la nave;varios años después, en la recta final de 2018, el técnico volvería para dirigir al equipo cuatro partidos y meterlo en Europa, mientras que este verano los nombres del entrenador y Castro volverían a cruzarse al ser Caparrós nombrado nuevo Director de Fútbol. «La vuelta de Caparrós al club era algo que tenía que hacerse tarde o temprano. Era de justicia. Siempre creí en él y así se lo dije, se lo digo y se lo diré», sostuvo el presidente sevillista.

Con el parón de LaLiga, se puede crear cierta confusión en torno al aficionado sobre la actividad constante al frente del club. Todo lo contrario. La ciudad deportiva y el estadio son algunos ejemplos:«Siempre hay cosas que hacer. ¿Las obras en la ciudad deportiva?Es algo que era absolutamente necesario hacer y de lo que, como sevillista, me siento satisfecho. Había que poner las instalaciones del club a la altura de su nivel deportivo. Y en esas estamos…», subraya mientras vuelve a recibir una llamada en la que parecen comunicarle que tiene una nueva reunión en apenas media hora: ¿Qué cuántas reuniones he podido tener en estos cinco años?¡Uff! Imposible saberlo. Las que sean, las que hagan falta para hacer a nuestro Sevilla más grande».