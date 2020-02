Castro: “Somos un club que tiene la idea de ir a por todo para conseguir lo máximo”

José Castro, presidente del Sevilla FC, también intervino durante la presentación del libro de Paco Cepeda “Nunca se rinde. El club que aprendió a ganar”. El mandatario nervionense quiso poner en alza el trabajo de Roberto Alés cuando tomó los mandos de la nave.

“Roberto hizo dos cosas importantes. Poner a Monchi de Director deportivo, con ese saber a quien darle la responsabilidad. Luego fichó a Caparrós, importantísimo para ascender rápidamente. Después llegó José María (Del Nido) y a partir de ahí crecimos. Somos un club que sabe lo que quiere, que no es casualidad porque todos tenemos la misma idea de ir a por todo para conseguir lo máximo”, dijo Castro.

El presidente del Sevilla puso su foco hablando del cambio de dinámica experimentado por los sevillistas en el choque de semifinales de la antigua Copa de la UEFA, frente al Schalke. “Yo creo que esa semifinal fue algo único, que nos hace pensar que somos capaces de todo y que estábamos adormecidos sin dar ese salto. Y el cambio fue de mentalidad. Tenemos un modelo consolidado, porque después de un par de años en los que el club no fue capaz de conseguir lo que queríamos, fuimos capaces de ganar tres títulos continentales. Ya no sólo ha crecido el equipo, sino que ahora estamos haciendo que crezca el resto de la entidad. Es normal y lógico que así sea. Ese estatus requiere que los aficionados ya no vayan a la Puerta de Jerez por ir a la Europa League. Los clubes grandes no tienen ya a sus ídolos en el mismo estado de forma. El fútbol se va igualando, estamos ahí, piano piano, y llegará un momento en el que nos igualemos con los de arriba”, advirtió Castro de cara al futuro más cercano en lo deportivo.

En cuanto a lo institucional, lo próximo que quiere el Sevilla es su plan de internacionalización a cinco años: “Sabemos y creemos que de la mano de Monchi que todo se redundara en que tengamos un mejor equipo. Esperemos que nosotros hagamos cosas diferentes en los deportivo. La idiosincrasia del sevillista es ser ambicioso. Aquí no sólo vienes a que rindas y evoluciones, lo primero es dejar en el club hitos deportivos”, sentenció José Castro.