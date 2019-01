El agente de Morata presenta al Chelsea ofertas del Atlético, Bayern, Mónaco y Barcelona… no del Sevilla

No pintan bien las cosas en las últimas horas, para los intereses del Sevilla FC, en el asunto del posible fichaje de Álvaro Morata para la delantera del equipo que dirige Pablo Machín. Hoy informábamos en las páginas de ABC de Sevilla y Orgullodenervion.com que Juanma López, agente del atacante internacional español, mantendría una reunión en Londres con Marina Granovskaia, máxima responsable en materia de fichajes y salidas del Chelsea, a la que trasladaría las ofertas que tiene de equipos dispuestos a fichar al exdelantero del Real Madrid en el presente mercado invernal. Y, según la COPE, ninguno de los equipos es el Sevilla.

El compañero Antonio Ruiz ha informado este mediodía que López ha presentado al Chelsea ofertas del Atlético de Madrid, el Bayern Múnich, el Mónaco y el FC Barcelona para contar con Morata. Y después de todo lo que se ha publicado, la presencia de Juanma López en el Sánchez-Pizjuán esta semana negociando con Caparrós y Gallardo, en ese elenco de equipos no está el Sevilla FC, que apunta a que reforzará su delantera con el aún barcelonista Munir El-Haddadi.

En la reunión mantenida este jueves en Londres, el Chelsea le ha dicho al agente de Morata que no dará el ok a la salida del delantero madrileño hasta que no encuentre un recambio y en la información de la COPE también se asegura que será el propio jugador el que elija su destino.