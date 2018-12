Alavés-Sevilla: De menos a más (1-1)

Alavés 1 Sevilla 1 Pacheco, Martín, Laguardia, Ximo, Duarte, Pina, Wakaso (Brasanac, m. 74), Manu García, Jony, Ibai (Rubén Sobrino, m. 82) y Calleri (Guidetti, m. 91). Vaclik, Mercado (Promes, m. 56), Carriço, Kjaer (Sarabia, m. 68), Sergi Gómez, Escudero, Roque Mesa (Amadou, m. 46), Banega, Mudo, Andre Silva y Ben Yedder. 1-0, m. 37: Jony. 1-1, m. 78: Ben Yedder. José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Roque Mesa, Sarabia, Mudo Vázquez, Pina y Guidetti. Mendizorroza.

Decía Pablo Machín el viernes en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Sevilla que el trabajo es su filosofía y que el “dicen que nunca se rinde” es su manual. Incluso, en su teléfono móvil, en el whatsapp, se puede leer “sólo se pierde cuando se deja de luchar”. Caer está permitido; levantarse es obligatorio. Hoy el Sevilla fue precisamente eso. Fue de menos a más. De nada a todo. De salir perjudicado por una decisión del colegiado a buscar soluciones con sus capacidades. De perder a empatar. Y de la inquietud al buen sabor de boca tras una muy buena primera parte.

El Alavés manda en su estadio. En apenas unos minutos se percibió que el equipo de Abelardo trabaja de memoria y que en las transiciones hacia el ataque no pierde la posición en el centro. El manual de Abelardo. Para colmo, Pina, como un poseso, se dedicó a perseguir a Banega y ello trajo algunos problemas para el Sevilla en la salida de balón. Las cartas estaban servidas y en los planes de unos y otros, sin embargo, no llegaban la ocasiones de gol. De hecho, hasta el minuto 34 no se vio la primera oportunidad clara. Ben Yedder, tras un buen pase de André Silva, remató con la punta un balón que se fue fuera por muy poco.

El partido cogió más ritmo. Para casi todos. Para el aficionado. Para los jugadores. Menos para el colegiado y el VAR, que decidieron mirar para otro lado cuando concedieron instantes después un gol ilegal a Jony. Sergi Gómez tocó el balón de cabeza sin ánimo de pasar atrás y el balón le llegó a Calleri, que estaba sólo en fuera de juego. Hasta algunos jugadores del Alavés parecieron dar por terminada la jugada… ante la incomprensión de todos los futbolistas del Sevilla, incluido Sarabia, que desde el banquillo no pudo callar. Gol del Alavés.

Machín movió ficha y metió a Amadou por Roque Mesa. También poco después a Promes por Mercado. El duelo necesitaba un arranque de orgullo. El gol, legal o no, ya había subido al marcador, y el Sevilla estaba obligado a doblegarse en esfuerzos y mirar con ahínco a la meta de Pacheco. Promes, en el 62, a punto estuvo de marcar, pero su disparo, picado, se fue fuera. Un minuto después le tocaría al Mudo Vázquez, a pase de Ben Yedder, probar fortuna. Tampoco. Su disparo sería atajado por el meta del Alavés. El tiempo se acababa y Machín metió a Sarabia por Kjaer. A falta de 20 minutos para que se acabara el encuentro, los de Nervión seguían sin hacer los deberes y tocaba ya empezar a jugar a la desesperada. Como fuera. Pero arriba. El Sevilla empezó a portarse como una máquina, como un rodillo, y con el ánimo para buscar el gol, un empate que le pusiera las cosas de otro color. Mudo Vázquez encontró espacios y pudo pensar. Sarabia, por la derecha y con la ayuda de un Promes reinventado como lateral, pudo mirar. Y Ben Yedder, el más listo de la clase, pudo marcar. Conclusión: ¡gol del Sevilla! Por fin. Después de tanto trabajo, después de saber esperar y sufrir, el Sevilla empataba en el minuto 78. El partido se volvió loco. Los cambios de Machín fueron un acierto y el equipo nervionense trató incluso de llevarse el encuentro, pero el cansancio, con el punto, empezó a aparecer y todos terminaron dando por bueno el resultado. Un puntito en Vitoria.