Alavés – Sevilla: A Vitoria con una nueva opción de ser líder en solitario

Alavés 0 Sevilla 0 Alavés: Pacheco; Aguirregabiria, Ely, Maripán, Duarte; Vidal, Tomás Pina, Wakaso, Manu García, Rioja; y Joselu. Sevilla FC: Vaclik; Jesús Navas, Diego Carlos, Carriço, Reguilón; Jordán, Fernando, Banega; Munir, Rony Lopes; y De Jong Hernández Hernández (Comité de Las Palmas) Mendizorroza. Movistar LaLiga. 14.00 horas

Para cualquier aficionado al fútbol un parón liguero es un dolor de estómago en el peor momento de una comida que estaba empezando a resultarle apetitosa. Al seguidor del Sevilla, más de su equipo que de cualquier combinado nacional, se la ha hecho especialmente largo este primer alto en el camino de un conjunto de Lopetegui que ha mostrado buenas sensaciones en el arranque de la temporada, por más que el empate ante el Celta del pasado 30 de agosto le dejara un regusto amargo por los dos puntos perdidos en un duelo en el que los sevillistas fueron mucho mejores que su rival. Pero como este deporte trata de victorias y goles, y no de merecimientos, el conjunto gallego se llevó un punto de Nervión que casi ni ellos mismos esperaban tras lo sufrido en los primeros 45 minutos del duelo.

Sin embargo, el choque ante el Celta es agua pasada, esa que no mueve molino, como tampoco lo hace la que está por llegar (debut en la Liga Europa del próximo jueves). Hizo bien Julen Lopetegui en la rueda de prensa del pasado viernes en advertir de que todo lo que no sea que su plantel se centre exclusivamente en lo que pase en el césped de Mendizorroza será pasar un mal rato. El feudo vitoriano es un campo complicado, de esos en los que hay que sudar prácticamente sangre para ganar. Prueba de ello es que los sevillistas no ganan allí desde 2001. 14 días sin competir, jugadores dispersos con sus selecciones, otros recién llegados con apenas dos entrenamientos con el grupo… El trabajo mental ha sido más importante estos días que el que se elaborara en el césped, donde las cargas físicas deben ser reguladas.

Donde no se admite ninguna regulación es en la entrega. Ni en el Sevilla, ni en el Alavés, ni en todo lo que se ponga en juego a partir de las 14.00 horas. En los sevillistas se ha hablado mucho estos días del último en llegar, un Chicharito que entró en la convocatoria de 21 jugadores que se llevó Lopetegui para la ciudad alavesa. Está por ver si el mejicano tendrá sus primeros minutos como sevillista en esta liga, puesto que todo hace indicar que su presencia en la lista definitiva estará en juego con la de Dabbur. Sería raro ver a tres delanteros en la misma, puesto que hombres ofensivos habría muchos si contamos a De Jong, Ocampos, Munir o Rony Lopes. Sea como fuere, al menos el preparador vasco quería que su último fichaje se fuera metiendo en la dinámica de grupo, y qué menos que un viaje con el resto de sus compañeros para ir integrándose rápidamente.

Y es que, independientemente de quien salte al terreno de juego, el Sevilla puede alzarse esta tarde con el liderato en solitario de LaLiga si es capaz de vencer al Alavés. La derrota del Atlético en Anoeta ayer le pone el primer puesto a tiro, posición que ya ocupó en la segunda jornada de LaLiga. Algo circunstancial sí, pero un motivo más para seguir ilusionando a los suyos antes de recibir a uno de los todopoderosos de LaLiga, el Real Madrid, la semana próxima. Sin embargo, de esto tampoco se hablará en la charla previa al duelo en el hotel de Vitoria. Y sí de las ideas de presión y la concentración y el trabajo colectivo que ha llevado a un inicio exitoso al Sevilla.

En cuanto al once inicial que pueda plantear Lopetegui para el choque, las dudas aparecen en las posiciones de ataque, donde el renqueante estado de Ocampos y la baja de Nolito propicia que se busquen acompañantes para el previsible titular De Jong en el ataque. Munir parece un fijo, aunque sus prestaciones ante el Celta pueden bajarle del pedestal. Si no sale de inicio el argentino, el hispano-marroquí debería ser de la partida. En la otra banda, Rony Lopes tiene la puerta abierta a una titularidad que se le exige al fichaje más caro del club este verano. En la medular, Jordán, Fernando y Banega parecen intocables, al igual que la defensa compuesta por Navas, Carriço, Diego Carlos y Reguilón.

En el Alavés, Asier Garitano solo tiene lesionado a Burgui, por lo que se espera que sea fiel a sus últimas intenciones y que vuelva a establecer un once con mucha presencia de futbolistas en el medio campo y la referencia de Joselu Mato en ataque.