Alberto Moreno: “Esta Champions es para Reyes”

Fue uno de los protagonistas de la noche en la final de la Liga de Campeones en la que el Liverpool alzó su sexta Copa de Europa tras derrotar al Tottenham por 2-0 en el Wanda Metropolitano. No lo fue en el campo, pues no jugó, pero sí fuera de él. Alberto Moreno, jugador del Liverpool, acudió a recoger su medalla como campeón y a recibir el trofeo junto a sus compañeros con una camiseta que ponía “te quiero hermano”, acompañada de una foto suya con José Antonio Reyes, trágicamente fallecido esa misma mañana en un accidente de coche.

Su imagen con el trofeo y con la medalla y señalando su camiseta y mirando al cielo en su memoria se hizo viral pronto. Tras la celebración, Alberto Moreno pasó por los micrófonos de la Cadena SER, donde afirmaba que “sólo decirle que allá donde esté, esta Champions es para él. Ahora mismo no me lo creo aún, es un momento complicado, sólo decirle que allá donde esté, si me está viendo, que le quiero mucho, que he aprendido mucho de él, que es una persona increíble y que siempre le voy a tener en mi corazón”.

Continuaba Alberto Moreno señalando que “lo he pasado muy mal, todo el día llorando hasta que he llegado al estadio. He pasado muchos momentos con José, estaba todo el día con él y con Vitolo”.

Ahora Alberto Moreno acaba contrato en el Liverpool y, de momento, no conoce cual será su próximo destino. “Después de estar cinco años en Inglaterra, quiero volver a España, estar en mi tierra cerca de mi familia… estar ahí lejos es muy complicado”, señaló.