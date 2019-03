Aleix Vidal: “La mejor decisión que podía tomar era volver”

Aleix Vidal fue protagonista en la noche del martes en el programa de Sevilla FC TV ‘A Balón Parado’. El jugador catalán, que después de mucho tiempo tuvo minutos en el Cataluña – Venezuela que se jugó el lunes en Montilivi (Girona), habló de su estado físico, ya que no juega un encuentro con el Sevilla desde el enfrentamiento ante el Levante en el Sánchez-Pizjuán.

“Nunca antes había tenido lesiones y cuando estás jugando menos de lo que te gustaría, tienes la oportunidad y te lesionas. Es una pena porque no estoy acostumbrado a sufrir problemas musculares, pero es una experiencia más. La única lesión grave que he tenido fue en Barcelona, la luxación de tobillo. Toca acostumbrarse a vivir con ellas para no venirte abajo. Yo siempre trabajo lo más fuerte que puedo y estoy teniendo un año con el que no contaba por las lesiones. Trato de corregirlo lo más rápido posible y ahora las sensaciones son buenas. Dudo que me persigan de aquí a lo que queda, pero siempre es bueno tener una mentalidad positiva, porque aunque luego te des el batacazo, igual no te duele tanto”, expresó el tarraconense.

Aleix Vidal habló del regreso de Monchi, quien lo fichó para el Sevilla en el año 2014: “¿La Roma? Es verdad que me quería cuando estaba en el Barcelona, pero tenían la sanción FIFA y yo había hecho un esfuerzo muy grande para jugar con los mejores. Te transmite buen rollo y te da esa tranquilidad por como es él. Aporta confianza y estamos todos muy contentos. Hay diferencias deportivamente, pero también tenemos muy buen grupo y la gente sabe cómo soy yo. Me gusta ser parte importante y que todo el mundo se sienta cómodo conmigo. Intento crear buen ambiente y tenemos un vestuario muy bueno”.

Por último, hizo un repaso a su carrera y comentó que “pasé de querer retirarme y volverme a mi pueblo a llegar al Sevilla, ganar la Europa League, debutar con España y jugar en Barcelona con los mejores del mundo. Ha tardado, pero nunca sabes lo que la vida te puede deparar”, finalizó.