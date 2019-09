Aleix Vidal: «El Sevilla tiene mejor equipo esta temporada»

Las experiencias en forma de viajes y clubes representados (más de diez) terminan curtiendo el carácter de cualquier futbolista. No importa caer; lo que vale es levantarse. Esa, posiblemente, sea la acción vital de un jugador que estuvo a punto de dejar el fútbol con 21 años y que terminó ganando la copa de la Europa League con el Sevilla en 2015. Ahora, a 800 kilómetros, y tras un intento fallido de volver a sentirse importante en el club de Nervión, busca las ilusiones en Vitoria. Su voz, con afecto y firmeza, no engaña. Aleix Vidal se ha reencontrado. Atrás queda una temporada complicada (sólo jugó 1398 minutos); por delante, y lo más cercano, un partido muy especial.

«El otro día me comentó alguien en el club –por el Alavés- que al Sevilla no se le ha dado bien jugar en Mendizorroza. La temporada pasada sé que empatamos a uno, y en la anterior… creo que el Alavés ganó 1-0. Hombre, sinceramente, el Sevilla está por encima de nosotros en cuanto a lo individual, claro, pero en Mendizorroza puede pasar cualquier cosa. El equipo tiene las cosas muy claras», apunta Aleix Vidal a ABC de Sevilla, para pasar a posteriori a explicar la razón por la que se decidió por el club vitoriano.

«Es lo necesitaba. Todo es cuestión de confianza, no sólo en el fútbol. En la vida. Antes de fichar por el Alavés hablé con Munir y me dijo que no me lo pensara. Aquí estoy». El jugador catalán no tuvo reparos en ahondar más en su situación personal durante la campaña pasada y el inicio posterior de una pretemporada en la que muy pronto supo cuál sería su destino: «Le agradezco al Sevilla, a Monchi, a Lopetegui, a todos, que me dijeran desde el principio lo que empezaban. Antes de empezar la pretemporada, ya le comentaron a mi agente que lo iba a tener muy difícil. Luego, en el primer día, cuando volvimos a los entrenamientos, el míster nos reunió en una salita donde pone los vídeos, y nos dijo que no contaba, a priori, con nosotros. Ya está. Yo, en los entrenamientos, lo que hice es lo que siempre hago, darlo todo. Pero no fue posible. Ya está. El problema viene de la temporada pasada», reflexiona en voz alta el jugador catalán.

Aleix fue de más a menos en un año muy difícil para él: «Yo tenía una idea; me comentaron unas ideas para mí. Pero luego, entre las lesiones y más cosas, tuve un año muy complicado. Yo sabía que Jesús (por Navas) estaba de lateral; no había problema. El problema es cuando a mí me ven como lateral. Lo mío, de lateral, fue un parche. Emery me puso ahí y es verdad que funcionó. Pero era sólo un parche. Iba tapando lesiones. También es cierto que el Barcelona me ficha de lateral. Aquello me marcó mucho. ¿Para bien? Pues no lo sé. No puedo decir que me arrepienta de haber ido al Barcelona. No creo que haya un futbolista en el mundo que pudiera decir eso. Pero sí me da rabia. Me salió mal. En el Barcelona nunca tuve la confianza necesaria; también noté mucho el no poder competir durante seis meses. Ahora quiero recobrar la alegría, la ilusión del día a día».

El extremo conoce donde está su ánimo: «No es decir o pensar que he jugado un partido bien y que ya por eso estoy bien. No es eso. La confianza se gana día a día. En un entrenamiento, en una charla. Eso es lo que forma en gran medida al jugador. La mente tiene un poder mucho más alto de lo que la gente puede creer. Mire Rafa Nadal. Claro, tiene unas condiciones espectaculares. Pero, además, su mentalidad es espectacular. Ganar como lo hace a veces es un ejercicio de confianza en sus posibilidades. En el Alavés quiero sentirme de nuevo con confianza, sí, como el año en el que ganamos la copa de la Liga Europa con el Sevilla, en 2015. Puedo hacerlo otra vez, seguro. Yo creo en mis posibilidades y estoy convencido de que me quedan muchos años de fútbol».

Aleix Vidal piensa en el partido del domingo. Suspira y responde rápido cuando se le pregunta por el jugador del Sevilla de los que llegaron este verano que más le pudo sorprender: «Lucas (por Ocampos). Le puede dar muchas cosas al Sevilla. Es fuerte, rápido, no se rinde. Es de los jugadores que gusta en el Sevilla». El jugador del Alavés también analizó con algo más de detalles al equipo nervionense: «Se han ido Pablo (por Sarabia) y Wissam (por Ben Yedder). Eran futbolistas determinantes ¿Cuántos goles y asistencias hicieron entre los dos la temporada pasada? Pero sí creo que el Sevilla, como equipo, en plan general, es mejor. Lopetegui lo está haciendo bien y llegará, supongo, con buenas sensaciones. Pero cuidado, nosotros también estamos bien, ¿eh?», finalizó con el buen humor que le caracteriza cuando está feliz. Aleix Vidal, desde Vitoria.