Alés: «No puedo estar más orgulloso de Caparrós»

Pocas personas pueden conocer mejor a Joaquín Caparrós. Hablan a menudo. Se entiende como padre a hijo y sienten en el mismo idioma. Fue en marzo del 2000, tiempos complicados y de escasa o nula estabilidad económica, cuando los dos se acercaron y quedaron unidos para siempre. Entonces, el presidente, Roberto Alés, buscaba a un entrenador trabajador y que obviara cualquier canto de sirenas. Quería trabajo. Y trabajo. Y más trabajo. Le salió perfecto. De hecho, mejor de lo que hubiera pensado el más optimista de una entidad abocada a mayores penurias. Apenas un año después, en junio de 2001, con Caparrós al mando, Alés y su consejo subieron al Sevilla a la máxima categoría y el proyecto seguiría su ascenso hasta lograr las mayores cotas de la historia de la entidad nervionense. El presidente, tras darle su tiempo y oxígeno al Sevilla, dio un paso al costado y siguió animando a su equipo y guardando las más bonitas confidencias con su amigo Caparrós.

«¿Tú cómo estás?». Probablemente, estas sean tres de las palabras más utilizadas por Roberto al hablar con el que quiere. Con Caparrós, por ejemplo. No pretende, Alés, preocupar, y sí ocuparse por su gente. Siempre está cuando se le necesita. Y cada vez le cuesta menos emocionarse al hablar de las cosas buenas de su gente.

«Yo me la jugaría una y otra vez con Joaquín. Yo quiero mucho al Sevilla, ¿eh? Demasiado. Es parte de mi vida. Y para decirle que yo me la jugaría con Joaquín debo estar muy seguro; ¿verdad? Joaquín podrá equivocarse, claro, como todos. Pero nos va a dar todo lo que tiene. Valoro mucho a las personas trabajadoras. Y Joaquín es así. Quiere mucho al Sevilla y todo lo que haga va a ser por el bien de nuestro equipo. Estoy muy orgulloso de todo lo que está haciendo. Es bonito estar estos días en la primera posición en LaLiga. Los sevillistas estamos contentos, pero todos sabemos que esto debe ser una situación momentánea. ¿Nos podemos salir de ahí? Por supuesto. Pero de donde no podemos salir es de nuestro línea de trabajo. Y todo eso es Joaquín Caparrós. Hablo con él y tiene muy metido al Sevilla en su corazón. ¿Qué podemos querer para nuestro club? ¡Alguien que lo quiera igual! Al principio del verano sabía que iba a ser un mercado complicado, entre otras razones, porque no había experiencia. Pero así empezó también Monchi y mire lo que es hoy. Yo creo en Joaquín y en su trabajo. Ha hecho un grupo muy bueno y toda la información que recibo es muy positiva. El presidente, los consejeros, todos están trabajando de lo lindo para que los sevillistas podamos estar felices», dijo Alés a ABC de Sevilla a la hora de referirse al primer tramo de la temporada.

Para el que fuera presidente sevillista, Caparrós y su equipo se merecen un voto de confianza: «No puedo estar más orgulloso de Joaquín. El Sevilla lo llamó, siempre, cuando más lo necesitaba. Primero, conmigo, en una temporada complicada. Acabábamos de descender y todos sabían que la situación económica del Sevilla era súper difícil. Pero Joaquín, tras reunirme con él, me dijo que tranquilo, que él iba a darlo todo. Fíjese luego cómo salió todo… Después también el Sevilla llamó a Joaquín cuando estábamos a punto de meternos en un lío. Tras perder ante el Levante la temporada pasada todos nos quedamos muy preocupados. Nos podíamos quedar sin Europa y eso es muy doloroso para nosotros. Pero cogió Joaquín el equipo y lo levantó. Ganamos al Madrid y el sevillismo creyó de nuevo a Caparrós. Y ahora está lo es este verano. Alguien que no quiere al club como lo quiere Caparrós no dice que sí en algunas situaciones. Menos mal que se quedó. El fútbol cambia mucho y vendrán momentos delicados. A veces hay que tener un poquito de paciencia. No todo puede salir perfecto. El fútbol cambia de un día para otro. Pero lo importante, la base, la tenemos. Debemos confiar en los nuestros. Es normal que a veces se pueda necesitar un tiempo. Tenemos entrenador nuevo, jugadores nuevos… Pero lo que nadie puede dudar en el Sevilla es que aquí se trabaja. Y mucho. Siento a mi club, el Sevilla. Y siento a mi amigo, al que tanto quiero, Joaquín. ¿Cómo no voy a estar contento y orgulloso teniéndolos a los dos juntos?».