Almeyda: «Estuve buscando a Ocampos un tiempo tras hacerme dos caños»

Matías Almeyda habla de La Macarena, de la Semana Santa de la Feria, de la pasión de Andalucía y del Sevilla Fútbol Club. Aún hoy, 23 años después, le queda el resquemor de no haber podido rendir como se esperaba «en una temporada tremendamente complicada». El argentino llegó a LaLiga con 22 años y se marchó al año siguiente. Pero Sevilla y el Sevilla siguen en su mente. Ahora, además, tiene más motivos aún para seguir mirando al sur de Europa: «Qué bien lo está haciendo Lucas (por Ocampos), ¿eh? Yo lo sabía; yo lo sabía», relata a ABC de Sevilla desde Estados Unidos, país en el que vive.

Almeyda parece hablar de uno de sus hijos cuando se refiere al «5» sevillista. «Además, lleva mi número», dice entre bromas. La historia Ocampos-Almeyda se remonta al año 2011. «Estábamos en un entrenamiento de River Plate y subieron unos chicos de las categorías inferiores a entrenarse con nosotros. Era algo normal. Sin embargo, un día llegó un niño que me dejó pensando un tiempo. Yo ya tenía 78 años; tenía experiencia, claro. Estábamos jugando un partidillo y este chico empezó a encararme con el balón. Me hizo un caño. ¡No me lo podía creer! Ese niño podría tener 16 años y me dejó allí, mirando cómo se me iba. Ya casi al final del partidillo, cuando yo pensaba que se me había olvidado lo que me había hecho, apareció otra vez cerca… Traté de emplearme con dureza, con intensidad. No podía permitir que me regateara de nuevo. ¿Sabe lo que pasó? Me hizo otro caño. ¡No! No me lo podía creer (se queda callado unos segundos)».

El entrenador argentino siguió hablando de la curiosa circunstancia vivida en 2011: «Pasaron unas semanas y en River entramos en una etapa durísima, de mucho dolor. De repente, nos vimos en la B (descenso a la segunda división argentina). Eso fue un 26 de junio de 2011. Lo recuerdo. Un día después me nombraron entrenador del equipo con el único objetivo de volver a la máxima categoría». Almeyda explicó que trató de configurar un cuadro competitivo. Habló con los dirigentes del club, firmó a algunos jugadores y comenzó a hacer gestiones para encontrar al niño que unos meses antes lo había regateado con tan suma facilidad. «Yo tenía en la cabeza a este chico. Pero ni siquiera sabía cómo se llamaba. Piense que eran muchos los jugadores que subían a entrenarse de vez en cuando con nosotros en el primer equipo. Alguno venía una vez y, luego, ya no lo veía más. Con este chico fue algo así… Decidí hablar con los coordinadores de la cantera para ver quién podía ser. Al final, lo que hicimos fue lo siguiente. Les dije que llamaran a unos diez chicos con las características físicas del niño que me había hecho los caños: altos, fuertes, capaces de presionar arriba y abajo, incisivos en ataque… Y allí apareció. Apenas hablaba. Lo conocí nada más empezar a correr. Era Lucas Ocampos».

Almeyda le dio la titularidad en el primer partido de la temporada: «Tenía sólo 17 años recién cumplidos, pero interpretaba el juego como si fuera un jugador maduro. Nos enfrentamos al Chacarita. Ganamos y Lucas ya jugaría siempre conmigo. La pena fue que apenas pude contar un año con él. Sus actuaciones eran muy buenas, buenísimas. Al final fue el Mónaco el que se lo llevó. Creo que pagaron 16 millones de euros por la mitad del pase. Desde que llegó a Europa he estado muy pendiente de él. También en el Olympique de Marsella, o cuando estuvo en Italia. Lucas tiene unas condiciones espectaculares para ser lo que él quiera. Cuando me enteré que iba a fichar por el Sevilla me dio mucha alegría. Creo, sinceramente, que LaLiga le viene espectacular para su juego. Con un fútbol con tanto recorrido, Lucas puede hacer mucho daño arriba, además de ayudar en la presión. Me alegro mucho todo lo bueno que le está pasando. Ahora, también, con la selección argentina». El exjugador del Sevilla se congratuló por el debut de Ocampos y su capacidad para llamar la atención de la afición argentina: «Me dio mucha alegría verlo jugar con nuestra selección. Además, marcó. Lo único que queda es que me llame de vez en cuando (se ríe), que me tiene olvidado», finalizó Almeyda con buen humor.