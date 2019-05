Amadou: “Será necesario ver si el futuro entrenador contará conmigo”

Ibrahim Amadou, jugador del Sevilla FC, ha manifestado su deseo de continuar en el Sevilla la próxima temporada aunque sabe que dependerá de que “el futuro entrenador cuente conmigo”. El jugador ha lamentado que su temporada se haya visto ensuciada por las lesiones.

En una entrevista concedida a fichajes.com, el centrocampista camerunés ha hecho balance de la temporada 2018-2019. “Hice una buena preparación antes de lesionarme. En ese momento, el equipo iba bastante bien. Fue un poco más complicado unirse al equipo. Hay mucha competencia y no fue fácil“, ha señalado. Sobre su actuación en el terreno de juego ha apuntado que “cada vez que me llamaban, respondía esto al máximo. Creo que hice lo correcto cada vez. He dado lo mejor en el campo y no me arrepiento”.

“Al llegar a Sevilla, mi objetivo era jugar tantos partidos como fuera posible. Sabía que los comienzos no serían fáciles. Creo que me adapté muy bien aquí. Hay competencia y elecciones del entrenador, pero también lesiones. Todo eso me ralentizó un poco. Pero en general, estoy satisfecho con lo que hice”, ha manifestado Amadou.

Sobre las diferencias entre la Ligue 1 y LaLiga ha señalado que “está en el nivel técnico. Técnicamente, es superior en España. Creo que la mayoría de los equipos aquí, ya sea los que están en descenso, tratan de jugar más a la pelota”.

También tuvo palabras sobre el cambio de entrenador: “En mi antiguo club experimenté muchos cambios de entrenador. Para mí, no es algo nuevo. Yo ya lo conocía. No me afectó en absoluto (…) Es cierto que al tener un nuevo entrenador, todos tendrán una oportunidad. También será necesario ver si el futuro entrenador contará conmigo”.