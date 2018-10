André Silva firma con el Sevilla los mejores números de su carrera

André Silva, que llegó del Milan al Sevilla con las dudas lógicas tras no haber sido protagonista en el Calcio en su primera temporada, está firmando en el conjunto nervionense los mejores números de su carrera. Con el Sevilla ha jugado doce partidos, concretamente 868 minutos, y ha marcado siete goles, lo que hace una media de un tanto cada 124 minutos.

En el Milán jugó 2.025 minutos e hizo diez tantos. Con estos datos la media es de un gol cada 202 minutos. Por último, y en el club donde se formó André Silva, el Oporto, jugó 4.198 minutos en 58 partidos e hizo 24 tantos (la media es de un gol cada 174 minutos).

La temporada de André Silva está siendo tan buena que hay quien ya habla de la posible compra. El presidente, José Castro, fue preguntado sobre ello recientemente: “André Silva es fruto de la dirección deportiva, está cedido pero tenemos opción de compra y lo está haciendo espectacularmente bien, con muchos goles. Estamos muy contentos y ojalá siga así, pero hay que tener paciencia. Mientras los resultados lleguen, tanto él como sus compañeros irán demostrando por qué están aquí”.

El jugador cedido por el Milan reconoció recientemente a la radio del club que “cuando tuve la oportunidad de venir aquí no lo pensé por la manera de jugar que tiene el Sevilla y porque a mí me gusta también jugar con la pelota. Me hablaron muy bien de la afición, que siempre querían un poco más de todos los jugadores y eso se nota también a la hora de exigirte como jugador en el campo”.