André Silva: “El futuro nadie lo sabe”

André Silva se ha reincorporado hoy junto a sus compañeros a los entrenamientos del Sevilla tras las vacaciones navideñas. El ariete luso ha caído de pie en el club de Nervión, rindiendo a un excelente nivel y reflejando también su buen hacer en los números (ocho goles en LaLiga y uno en la Copa). Cedido por el Milan, el Sevilla podrá quedárselo en propiedad si abona a los italianos 39 millones de euros. “La verdad es que el futuro no lo sé. Lo que estoy haciendo ahora es pelear por el Sevilla, hacerlo lo mejor posible para mí y los sevillistas. Estoy contento, estoy feliz y el futuro nadie lo sabe. ¿Qué si me gustaría quedarme? Ya he dicho muchas veces que me siento bien aquí y que estoy feliz, pero lo que pasa fuera del campo ya no me concierne a mí. Yo sólo estoy para pensar en los entrenamientos y los partidos”, ha afirmado el jugador en una entrevista concedida a Marca.

En la misma línea, añade que “me siento muy bien en el Sevilla y muy feliz por estar aquí. Desde el primer día que llegué me sentí muy bien porque los compañeros me recibieron así. Sentí antes de llegar aquí que tenía la confianza del míster y eso también me puso muy contento. Todo me ha ayudado… como los goles en el primer partido de LaLiga (hat-trick frente al Rayo). También, cuando llegué, hablé con Carriço, que me ayudó mucho porque es el único portugués aquí. Pienso que la confianza que se me ha dado y me continúa dando el entrenador, los partidos de la manera que salen, es fundamental para que las cosas salgan bien”.

Sobre la conversación que mantuvo con su compatriota Carriço, André Silva desvela que “me dijo que el club estaba muy bien. Que el Sevilla siempre luchaba por títulos, que LaLiga era muy difícil, con jugadores muy fuertes y que era una muy buena opción para mí. Elegí este destino por ser Sevilla, por jugar en LaLiga, porque el club siempre está en la pelea por títulos, por ser un gran equipo y muy conocido fuera de España”, detalló.

En cuanto a las posibilidades de pelear por el título de LaLiga, es claro: “Yo, individualmente, puedo decir que creo mucho y que tengo muchas ganas. Siento que los compañeros estamos muy enfocados y queremos hacer grandes cosas. Quién sabe dónde podemos llegar. Estamos trabajando para que las cosas salgan de la mejor manera posible. Estamos mejorando y lo estamos tratando de hacer. Al final veremos dónde podemos pelear. El Barcelona y esos otros grandes clubes tienen mucha calidad y son muy grandes. LaLiga, con Barça, Real y Atlético es muy difícil, pero nosotros no estamos aquí de pasada, estamos jugando al fútbol, peleando arriba y no estamos para decir ‘hola’. Queremos hacer cosas grandes”, concluyó.