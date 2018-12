André Silva: “Machín compite viendo al Sevilla como un grande, él piensa en conseguir cosas grandes”

Es una de las sensaciones de este Sevilla de Machín. De momento, la apuesta de la dirección de Fútbol por André Silva está saliendo redonda en Nervión. El portugués suma nueve goles (ocho en LaLiga y uno en la Copa) y contribuye con una enorme calidad al trabajo ofensivo del equipo nervionense.

André Silva pasó anoche por los micrófonos del programa ‘El Larguero’, de la Cadena Ser. Cedido por el Milan, el Sevilla podría hacerse con él en propiedad abonando a los italianos 39 millones de euros (más los cuatro que cuesta su cesión). “¿Mi futuro? A mí me encanta jugar aquí en el Sevilla, pero nadie sabe que puede pasar en el futuro. Sólo pienso en dar el máximo”, afirma el luso.

También habló de su entrenador y de los objetivos del equipo. “Machín pelea con el resto de equipos viendo al Sevilla como un grande, no piensa que seamos un equipo más pequeño. Piensa en conseguir cosas grandes. ¿Mantener la pelea con los de arriba? Nosotros no estamos aquí de acompañamiento, queremos ganar cosas”. Además, también dejó claro quién es para él el mejor del mundo. “El mejor jugador de LaLiga es Messi, pero el mejor del mundo para mí es Cristiano Ronaldo”.

Silva opinó también de las diferencias entre LaLiga y la Serie A. “La liga italiana y la española son muy distintas, allí se defiende mucho. Aquí a todos les gusta tener la pelota. Yo me puedo adaptar a cualquier fútbol por mis cualidades”. Por último comparó la rivalidad Betis-Sevilla con otros derbis: “Desde el primer día que llegué aquí sentí la rivalidad con el Betis, casi de vida o muerte, que se me entienda bien. ¿Como un Milan-Inter? Es diferente, allí hay mucha gente en Italia, pero aquí es que no se pueden ni ver”.