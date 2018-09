André Silva: El niño de los mil adjetivos

Mayo. Mientras que el Sevilla se reponía de una temporada extraña (quinto en la 2010-11) tras años de éxitos que parecían eternos, un niño de quince años, parco en palabras, tímido y con un balón entre los pies, llegaba a las oficinas del Oporto. Le habían dicho que querían verlo, y allí fue. Sin hacer ruido. Aunque en su equipo lo conocían como el «Deco do Salgueiros» y su talento comenzaba a ser indiscutible en los círculos de los equipos de base, el joven futbolista prefería callar. Era su oportunidad. Lo sabía y prefería diluirse cuando algo no tenía que ver con el fútbol. Veía un balón y se activaba; se ponía las botas y volaba. Lo recuerda la persona que mejor lo ha conocido y conoce, Luis Castro, protagonista principal en el desarrollo de la carrera por su amplia etapa como director de la cantera del Oporto y entrenador del filial durante varios años.

«André llegó como extremo. Jugaba en las dos bandas y lo hacía bien, ¿eh? La velocidad siempre fue uno de sus fuertes y la aprovechaba. También llegó con una buena técnica y le daba para irse de los laterales. Pero, poco a poco, me fui percatando de que cuando llegaba al área era capaz de pensar más rápido que los demás compañeros. Tenía un espacio, y gol. Le dije que sería bueno que probara en un partido de ‘9’, y lo hizo sensacional. A partir de ahí nació el nuevo André Silva, el goleador».

O el «Ciclón de Baguim do Monte». O el «Menino Maravilha». Lo que fuera y como fuera. Los medios de comunicación lusos, ávidos de noticias y deseosos por contar la carrera de la nueva perla del Oporto, no dudaron en calificarlo con todo tipo de adjetivos. André Silva comenzó a crecer a toda prisa: «Se adaptó tan bien a la posición del ‘9’ que parecía que llevaba desde muy pequeño jugando ahí. Estuvo nueve partidos en el Oporto B marcando de manera consecutiva. Aunque no quisiera llamar la atención… era imposible. Mejoraba por días. Se le notaba que estaba ganando en confianza y se transformaba en el terreno de juego. Era un niño muy bravo. Eso me llamaba mucho la atención porque, normalmente, los niños suelen mostrarse con una mayor timidez. No daba nunca un balón por perdido. Había muchas veces que parecía que no iba a llegar, y aparecía. También empezó a entender el juego de cara a la asistencia. Ya se imagina lo difícil que era para los rivales parar a un jugador así. Se iba por un lado o por otro. Que tuviera la oportunidad de jugar con los mayores era cuestión de tiempo. Él mismo se encargó de dar los pasos de una manera bestial».

Para Luis Castro, aún no se ha visto el mejor nivel de André Silva: «Tiene todas las condiciones para ser lo que quiera. Es un futbolista súper completo. No hay muchos como él. Y debe seguir igual: trabajando y trabajando. Lo conozco bien y sé que no va a parar. No sé qué le pudo pasar en el Milan. Es difícil para mí dar una opinión clara al respecto. Yo creo que LaLiga española le puede venir muy bien. Hay mucha calidad y André la tiene. Ojalá pueda triunfar en el Sevilla. Es un club muy importante en Europa y tiene una oportunidad preciosa por delante».

En el Sevilla, y tras un comienzo pletórico en LaLiga al marcar tres goles en Vallecas, lleva dos partidos sin poder celebrar un tanto, una circunstancia que le tiene (dicen los que lo conocen)algo inquieto. Después de la temporada en Milán, en la que no se vio su mejor versión, André Silva es consciente de que está ante una de las grandes oportunidades de su vida para relanzar su carrera. En Italia jugó 2.025 minutos divididos en 40 partidos y marcó diez tantos, lo que hace una media de un gol cada 200 minutos. Demasiado poco. El Sevilla aparece al rescate… del niño de los mil adjetivos.