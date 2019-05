André Silva: “No estoy simulando una lesión”

El delantero del Sevilla FC André Silva quiso salir al paso sobre todos los comentarios que están surgiendo sobre sus problemas físicos que le están impidiendo formar parte de la plantilla desde hace varias semanas.

De hecho, quiso responder a su entrenador, Joaquín Caparrós, que comentó públicamente que “es un futbolista que ha estado muy bien en la primera vuelta, pero después no y me imagino que la selección portuguesa no lo llamará. La UEFA debería entrar y hacer que prevalezcan los informes médicos del equipo que le está pagando religiosamente. Tiene una dolencia en el (tendón) rotuliano, se está tratando y no creo que la Federación Portuguesa lo llame. Le duele, sí, pero lo único que no veo bien es que estuviera alineado a primeros de junio con su selección. No somos tontos”.

André Silva habló en una entrevista con A Bola, medio de Portugal, para manifestar que “no estoy simulando una lesión, tengo la conciencia muy tranquila. El hecho de querer jugar implica sufrimiento en la zona afectada, pero yo quería jugar, el problema es que pasó el tiempo y las molestias se agravaron. Tal vez la situación no haya sido gestionada de la mejor forma, debería haber parado en diciembre. El Sevilla me necesitaba y yo quería jugar”.

Así pues, no está muy conforme con lo que dijo el técnico sobre él, y el futuro de André Silva parece más que lejos del Sevilla.