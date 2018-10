André Silva: “No imaginaba llevar ya siete goles”

El delantero sevillista André Silva es el hombre del momento. Sólo se habla de él en España y en Europa gracias a los siete goles que le sitúan como pichichi en España y como el segundo máximo realizador en Europa. Eso sí, tal y como reconoció en una entrevista en SFC Radio, no esperaba rendir tan bien en tan poco tiempo. “No pensaba llegar aquí y llevar ya siete goles y que el equipo esté tan bien. Me gusta tener pensamientos positivos pero esto era inimaginable para mí. En este sentido tengo que agradecer a la gente el cariño que me da, porque tienen confianza en mí y me lo demuestran cada día. Hay gente que pensaba que era un jugador que venía aquí pero no iba a poder ayudar”, señaló el portugués.

El jugador cedido por el Milan reconocía que “cuando tuve la oportunidad de venir aquí no lo pensé por la manera de jugar que tiene el Sevilla y porque a mí me gusta también jugar con la pelota. Me hablaron muy bien de la afición, que siempre querían un poco más de todos los jugadores y eso se nota también a la hora de exigirte como jugador en el campo”.

Ha formado muy buena pareja con Ben Yedder, con el que reconoce que “me entiendo muy bien”, y sobre el estilo de juego reconoce que “ya he jugado así con Portugal y en Oporto. Machín insiste mucho en que los delanteros tenemos que ayudar al resto del equipo a presionar y a defender”.

Reconocía André Silva que le sorprendió de sus compañeros Jesús Navas, ya que “corre muchísimo y nunca para; no se cansa”. También desveló que lleva el 12 porque “no había otro, aunque me hablaron de Kanouté porque hizo muchos goles aquí y espero que me dé suerte para meter tantos como hizo él”.

Sus goles ante el Real Madrid – “Marcar contra el Real Madrid en nuestro campo fue increíble, sentí una cosa diferente. Era el cumpleaños de mi madre y me emocioné mucho cuando hice los goles. Este campo es distinto; toda la gente habla del himno y de la afición y es algo espectacular”.

Su vida, familiar – “Soy una persona que está muy ligada a la familia, por lo que estando aquí en Sevilla están mucho más cerca que en Milán y puedo verlos mucho más. Conozco la Plaza de España, la catedral y he dado una vuelta por el centro. Mi día a día normal es estar con la familia, jugar a la Play-Station y tengo en casa una canasta también para hacer más deporte”, sentenció.