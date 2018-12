«André Silva será de los mejores ‘9’ del mundo y 39 millones será poco…»

28Con André Silva apurando sus últimos días de vacaciones en Portugal y mientras celebra su buen rendimiento en el Sevilla (nueve goles y dos asistencias), aún hay en Italia quien no comprende la decisión del Milán de dejarle salir y menos aún de permitirle tener al club de Nervión una opción de compra de 39 millones. Una de esas voces es de la persona que mejor lo conoce, Massimiliano Mirabelli, el director deportivo que lo firmó del Oporto para el Milan en 2017 y que fue relegado de su cargo este pasado verano. En conversación telefónica con ABC de Sevilla, el dirigente dio su opinión al respecto: «André va a ser en unos años uno de los mejores delanteros del mundo. He visto mucho fútbol y muchos jugadores, pero pocos con las condiciones de este chico. Por eso no entiendo cómo se le pudo escapar al Milan. No sé lo que ocurrió este verano. Pero, evidentemente, no es nada positivo para el club. Yo lo firmé para que estuviera con nosotros muchos años. Y él lo sabe. Se lo dije: ´tranquilo, haz tu carrera con nosotros; aquí vas a estar muchas temporadas’. Nos adelantamos a algunos de los clubes más poderosos de Europa y ahora resulta que el Sevilla tiene una opción de compra por André. No lo entiendo, la verdad…”, dijo sorprendido y contrariado.

Mirabelli entiende que la cantidad de 39 millones de euros es baja para lo que puede dar André Silva: «Yo es que no tengo dudas de que pronto va a ser uno de los mejores ‘9’ que pueda haber. Acaba de cumplir 23 años. Cuánto puede valer un futbolista así en unos años. Antes de ficharlo del Oporto hicimos muchos informes. Es completísimo. Marca goles con facilidad, se desenvuelve muy bien en el área y fuera de ella; es un atleta y presiona a la defensa sin que ello le quite luego fuerza en la creación. También va muy bien de cabeza. A cualquier entrenador le encanta un jugador así porque genera juego aún sin balón. No es el clásico delantero que desaparece. Abre espacios y eso beneficia a sus compañeros», explicó el que fuera director deportivo del Milan.

Mirabelli fue a más en su análisis. «El problema fue que en Italia no tuvimos paciencia. Llegó con 22 años. Nunca había salido de su país y de repente se vio jugando en San Siro. Es normal que tenga dificultades. Pero las condiciones no las pierde, ¿eh? Sólo se trata de ir puliéndolas, más aún cuando todos los que lo conocemos sabemos que es un chico con una gran fuerza mental. Quiere ir mejorando y lo hará», sostuvo el de Calabria.

El exdirector deportivo del Milan desveló que incluso en enero, cuando él era el «jefe» en el cuadro rossonegro, se habló de la posibilidad de que André Silva saliera cedido a algún equipo. «Me da mucha pena que haya salido del Milán. Ya se abrió la posibilidad de que Andre se fuera en enero, pero yo dije que no y que se quedaría muchos años. Se lo dije a André, que tuviera paciencia. Pero se terminó yendo…». Lo haría apenas dos semanas después de que Mirabelli fuera destituido de su cargo.

Mirabelli llegó al Milán en abril de 2017 y dos meses después mostró cuál era una de sus obsesiones: fichó a Andre Silva. El técnico, avalado por el consejo de Yonghong Li y por Marco Fassone, con el que ya había trabajado en el Inter, le hizo ver a los gerentes del club italiano que había que hacer un esfuerzo por el delantero. André Silva llevaba varios años batiendo récords en el filial del Oporto y en apenas una temporada enamoraría a los aficionados del conjunto luso con sus goles y buen hacer. Mirabelli se reunió con su agente, Jorge Mendes, y le dijo que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para llevárselo al Calcio. Dicho y hecho: 38 millones costó. Pero todo se rompió con el cambio de rumbo del Milán. Al año, y a pesar de que Mirabelli realizó un buen mercado de fichajes, dejando de lado los problemas con el «fair play», el nuevo dueño del Milan no tuvo reparos en despedirlo. El club italiano anunció el 24 de julio la destitución de Mirabelli, apenas unos días después comunicó que lo sustituiría Leonardo y el 11 de agosto el Sevilla desvelaría que había cerrado la cesión de André Silva tras convencer al jugador de su idoneidad de recalar en LaLiga para relanzar su fútbol.

En apenas unos meses, el jugador ha vuelto a sentirse importante a base de goles. En LaLiga ya lleva ocho en 1.369 minutos, lo que hace una media de un tanto cada 171. También ha marcado otro tanto en la Copa del Rey y ha dado dos asistencias, una en el campeonato de la regularidad y otra en la Liga Europa. Sus números contrastan con lo realizado en el Milan la temporada anterior pues en el Calcio sólo marcó dos tantos en casi 1.000 minutos. Los otros goles, ocho, los hizo en la Liga Europa.