Ángel Torres: «Por el bien del Sevilla espero que renueven pronto a Sarabia»

Manu del Moral, Alexis, Escudero, Sarabia… o Ramón Planes, éste en el último verano después de que el presidente del Getafe, Ángel Torres, mostrara su malestar con los dirigentes del Sevilla al entender que la manera de llevar las negociaciones no habían sido las correctas, son algunos de los nombres que se han «conectado» entre los dos clubes en los últimos años. Habla de todo ello con ABC de Sevilla y a falta de 24 horas para que los dos equipos se vean en el Sánchez-Pizjuán el máximo mandatario del club madrileño: «Está todo arreglado con el presidente del Sevilla. No hay ningún problema. Es una reflexión para todos los que estamos en el fútbol, que no cuesta nada coger el teléfono y llamar. Pero ya le digo que se acabó, que es un tema pasado y ya está».

—¿Por qué cree que no vino Ramón Planes al Sevilla?

—Bueno. Lo que yo le puedo decir es que yo en ningún momento le dije que no fuera al Sevilla. Otra cosa es que él me pidió mi opinión y yo se la dije.

—¿Y qué le dijo? Si se puede saber, claro.

—Vamos a ver. Ramón estaba como loco por irse al Sevilla. Es así. Yo lo sabía. Pero también había más cosas…

—¿En qué sentido?

—Mire, yo lo que le dije fue lo siguiente: «Ramón, si esperas un poco sabes que vas a tener una oferta muy muy buena». (Silencio). Aquí había un asunto muy claro y es el siguiente. Ramón se podía ir al Madrid o al Barcelona y él de alguna manera lo sabía. Estaba sonando Pochettino para el Madrid y una de sus peticiones iba a ser fichar a Ramón y en el Barcelona ya me habían también preguntado por él. Yo se lo dije así. «Si quieres irte al Sevilla, adelante, pero que sepas que en muy poco te van a llamar de otro lado…». Él lo entendió y apenas unas semanas después ya estaba en el Barcelona. Es un tío muy preparado y sé que habría formado un tándem muy bueno con Caparrós.

—Tampoco el tándem Sarabia-Escudero es malo, ¿verdad?

—Lo de Sarabia fue una ganga. Fue un acuerdo con Monchi, lo recuerdo bien. Dos o tres veces al año se venía Monchi a comer a Madrid a un restaurante de un amigo mío que ponen un buen cordero y hablábamos mucho. Monchi está obsesionado con el fútbol. Es un gustazo hablar con él. Me preguntó por Sarabia. Y mire lo que le ha dado al Sevilla. Nosotros tratamos de renovarlo varias veces, pero nos fue imposible.

—Ahora es el Sevilla el que está tratando de ampliarle el contrato.

—Pues que lo haga pronto, por el bien del Sevilla. Como no espabilen se termina yendo. A nosotros nos pasó. Está todo el mundo al loro y saben los clubes importantes que termina contrato en dos años. ¿Cuánto puede valer hoy en día un jugador como Sarabia?

—¿Y Djené?

—Es un chico con muchísima proyección. Queríamos aguantar con él otro año y lo conseguimos. Pero la próxima temporada entiendo que habrá que ceder y dejarlo salir.

—¿Llegó a hacer el Sevilla alguna oferta por él?

—No. De la Premier sí llegaron ofertas importantes, muy importantes. Se están pagando cifras increíbles por los centrales.

—¿Se ha vuelto loco el fútbol?

—Pues no. Es lo que se genera. El otro día, en la última asamblea de LaLiga, Tebas nos dijo que a partir de la próxima temporada, con el nuevo trienio que se ha firmado por la televisión, tendremos un crecimiento año a año en torno al quince por ciento.

—¿Podría esto explotar en algún momento…?

—Ahora se ha ido Cristiano Ronaldo; el problema es ese: cuando se vayan los Messi, los mejores… La gente se queja de ir a Estados Unidos para jugar un partido con sus equipos, que son, al fin y al cabo, los que te pagan. Pero luego te vas al otro lado del mundo para jugar con las selecciones y no pasa nada. Queremos crecer, ganar dinero y hay algunas cosas que hay que aceptar. Hay que vender imagen.

—Entonces, ¿por qué cree que llegan las críticas?

—Nunca llueve a gusto de todos. Hay horarios que van en perjuicio de los aficionados. Es la verdad. También yo creo que la Copa del Rey habría que llevarla a partido único hasta semifinales. Pero también es cierto que si dejas algunas fechas libres… luego te viene la UEFA, la FIFA y se inventan una competición.

—El Sevilla ya lleva diez partidos oficiales jugados.

—Pues por eso. No paran. ¿El jueves dónde juegan?

—En casa.

—Ah, bueno. Entonces no tendrán que viajar. El nivel de exigencia del Sevilla es muy alto. Se ha situado en un nivel tan alto que necesita ganar siempre. Y no es fácil. Cuando vendes, que el Sevilla lo hace y bien, luego tienes que ir a fichar y los clubes van a degüello. Para mí, quitando a los dos grandes, Madrid y Barcelona, además del Atlético, que se ha alejado también, el Sevilla está con el Valencia, el Villarreal… en aspiraciones.

—Vendrá al Sánchez-Pizjuán.

—Sí, sí. Allí estaré. Viajamos el mismo día del choque y hacemos noche en Sevilla tras el partido. A ver qué encuentro vemos.

—Más igualdad no ha podido haber en la historia en Primera: diez victorias para cada uno y siete empates.

—Buena señal. Pero el Sevilla juega a otra cosa…