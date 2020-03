Entre el apoyo de Castro a la plantilla y Lopetegui y la séptima clasificación consecutiva a octavos

El presidente del Sevilla, José Castro, en su ánimo de animar a los suyos, reconoció que el equipo pasó apuros, pero abogó por pensar en lo que queda para conseguir cotas mayores: “Ayer no fue nuestro mejor partido y entiendo la reacción de los aficionados. Lo pasamos mal en un partido que pudimos encarrilar en la primera parte, pero el fútbol tiene estas cosas y los rivales a veces son más complicados de lo que parece. Estoy convencido de que el proyecto nos dará muchas alegrías. Estamos inmersos en una crisis de juego ahora, pero hay que tener confianza y paciencia porque las cosas van a salir seguro, porque estamos arriba y con el reto de hacer cosas importantes en la Europa League y LaLiga”, dijo el presidente del Sevilla en los medios del club.

Castro reconoció que espera que vuelva la comunión entre el equipo y la hinchada: “Sólo puedo esperar que la afición esté con el equipo. No puede ser de otra forma. Hemos hecho una buena primera vuelta y hay que seguir, convencido de que Nervión apoyará como siempre, independientemente de esa crisis de juego como local. Los primeros que nos enfadamos somos nosotros, pero los que estamos dentro tenemos que dar apoyo total y sin fisuras a la plantilla”.

El presidente habló de mantener la regularidad: “Hay rachas positivas y negativas pero lo importante es mantenerse en la regularidad y los técnicos están ahí para corregir y seguir sumando puntos. No podemos pensar que todos los partidos lo vamos a jugar bien. Hay que comprender que siempre hemos logrado los objetivos entre todos y entre todos debemos seguir animando. El domingo debemos seguir sumando puntos. Hay partidos que no salen como todos queremos. Esto no es nuevo. Que no se nos olvide que los colorados son los nuestros, cuando están bien y cuando están mal. Eso le ocurre a todos los equipos”.

El Sevilla se ha clasificado en las siete últimas ocasiones a los octavos de final en Europa, contando tanto con la Liga Europa como la Liga de Campeones, una circunstancia que también valoró el presidente.