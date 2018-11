Arana: “Estoy en mi mejor momento futbolístico”

Guilherme Arana fue protagonista en la noche del martes en el programa ‘A Balón Parado’, de la televisión oficial del Sevilla FC. Durante su comparecencia, el brasileño repasó su trayectoria en el conjunto sevillista y afirmó encontrarse en su “mejor momento”: “Estoy muy feliz. Es mi mejor momento en el fútbol y aquí en Europa. La temporada pasada no tenía tantos minutos y era complicado porque estaba fuera de peso, pero en las vacaciones trabajé mucho. Estaba acostumbrado a jugar en Brasil, pero cuando llegué aquí fue distinto. Hablaba con mi familia y me aconsejaban que tuviera calma y trabajase, porque la oportunidad llegaría y las cosas saldrían bien”, comentó el zurdo.

Eso sí, también reconoce Arana que “mi parte ofensiva es lo mejor que tengo, pero hay que ajustar la demarcación y siempre miro vídeos para mejorar, no sólo mío sino de otros jugadores como Roberto Carlos. Ahora mismo creo que estoy a un 80% de mi capacidad, pero no creo que nunca vaya a llegar al 100% porque significará que he dejado de aprender”.

Uno de los aspectos que se le achacaba durante sus primeros meses en el Sevilla era que Arana no se cuidaba. Así explica el jugador el cambio: “Me llamó Caparrós para hablar conmigo y me dijo que me tenía que cuidar y mejorar mi forma en las vacaciones. Tenía razón, porque soy joven y quiero jugar pero para eso hay que estar bien. Llegué a Brasil y disfruté de mis vacaciones, pero también trabajé duro. A la vuelta, cuando me vio me sonrió porque vio el cambio. Agradezco esos consejos porque ahora estoy muy bien”, dijo.

También habló de lo que siente cada vez que salta al césped del Sánchez-Pizjuán: “Es una emoción muy grande por jugar ante una afición espectacular. Vengo de un club en el que la afición también aprieta mucho y cuando hablo con mis familiares y mis amigos les digo que sólo se puede explicar viviéndolo”, argumentó.

Por último, hizo público su deseo de jugar alguna vez con la selección brasileña: “Quiero jugar en la selección de mi país y disputar un Mundial, pero para eso hay que ir paso a paso y trabajar. Hay que tener mucha fe y constancia, pero creo que para todo futbolista es un sueño jugar en la selección”, finalizó Guilherme Arana.