«El sevillismo es sabio y sabe lo que tiene que hacer en cada momento»

La junta de accionistas instaló tantas certezas como dudas entre el sevillismo, evidenciando una clara ruptura entre la oligarquía que controla los paquetes mayoritarios y el sevillista de base. Los rectores del club repitieron por activa y por pasiva que no han vendido el Sevilla, que ni siquiera han pactado las condiciones para ello con un hipotético comprador. Pero hay una obviedad. Una gran novedad que, como mínimo, instaura un cambio de política (ya veremos si también de rumbo) en el Sevilla: la entrada de capital externo en el consejo por medio de la sociedad Sevillistas Unidos 2020, S. L.

Entretanto, y resulta casi imposible separar una cosa de la otra, el Sevilla se juega mañana gran parte de su temporada ante el Krasnodar en el Sánchez-Pizjuán. El equipo de Machín necesita la victoria para no correr el riesgo de despedirse prematuramente de su competición fetiche, la Liga Europa. Lo que debería ser una tarde mágica en Nervión parece toparse con un clima de crispación creciente desde la asamblea del lunes. Una asamblea en la que tuvo un papel protagónico Eduardo Arenas, presidente de Accionistas Unidos del Sevilla. Pese a la compleja situación, Arenas se muestra convencido en declaraciones a ABC de Sevilla de que la afición, como siempre, llevará en volandas al equipo: «El sevillismo es sabio y hay que entender que este proceso lleva un tiempo. En verano, cuando el equipo se estaba jugando su clasificación para Europa, había sevillistas que nos traían su testimonio contra los movimientos de los grandes accionistas y nos pedían que, por favor, no se difundiera el mismo hasta que el Sevilla no se jugara nada en el césped. Creo que el sevillista es muy sabio y sabe diferenciar. En la junta se habló el lunes del futuro preocupante de nuestro club por la posibilidad de que caiga en manos extranjeras, pero después está lo que ocurre en el césped. Hay que independizar completamente la preocupación por el futuro del Sevilla de lo que es la actividad del equipo y su rendimiento. Un rendimiento que desde que llegaron Joaquín Caparrós y Pablo Machín está siendo sensacional», expresó.

En la misma línea, el abogado insistió en que «respetando todas las posturas, creo que el jueves el Sánchez-Pizjuán hará todo lo posible para que ganemos y nos clasifiquemos a los dieciseisavos de la Liga Europa. Estamos convencidos de ello. Y es lo que pedimos, respetando siempre la posición de cada sevillista. Repito, aunque nos dejemos llevar mucho por el sentimiento, el sevillismo es sabio y sabe perfectamente lo que tiene que hacer en cada momento. En la junta hicimos lo que teníamos que hacer y el jueves tengo muy claro que lo que vamos a hacer es llevar al equipo en volandas para clasificarnos».

A su juicio, el punto décimo de la junta «destapó» el patrón a seguir por los accionistas mayoritarios. La asamblea tumbó el blindaje del Sánchez-Pizjuán ante posibles especuladores: «Sí. Ellos podrían haber apoyado perfectamente esa protección de nuestro estadio y de la ciudad deportiva. Al no hacerlo, lo que han conseguido es acrecentar los rumores y los indicios de que tienen conversaciones avanzadas con un inversor… y que precisamente esas conversaciones avanzadas les impiden blindar el patrimonio del Sevilla», dijo Arenas. El voto del «sí» a esta propuesta fue sólo del 8,99%, mientras que el «no» alcanzó el 33,32% y hubo un 57,6% de abstención, además de un 0,06% de voto en blanco. Las protestas se hicieron notar en la sala. «No queremos especular sobre la votación. Pediremos la lista de asistentes y el desarrollo de la junta general para intentar tener ese dato, porque yo soy incapaz ahora mismo de saber qué parte de los grandes accionistas se ha abstenido en la votación de este punto y qué parte ha votado en contra. ¿Qué si hay un acercamiento entre la familia Del Nido y el grupo de Castro? Entendemos que sí, evidentemente. En la junta, nosotros planteamos que se cambiara el orden de tratamiento de los asuntos para pasar el blindaje del Sánchez-Pizjuán y de la ciudad deportiva al primer punto y a la hora de la verdad no tuvimos el apoyo de ninguno de los accionistas mayoritarios. Eso nos deja claro que entre ellos contactaron. Como también lo hicieron para la composición del nuevo consejo de administración. Lo que sí habrán aprendido desde el lunes todos los grandes accionistas es que también tienen que contactar con los pequeños accionistas antes de una junta general… No lo hicieron. A pesar de nuestros requerimientos durante meses», sentenció Eduardo Arenas.

Mensaje a inversores

Para finalizar, dejó un mensaje a navegantes: «El inversor que venga se tiene que dar cuenta de que esto no es una sociedad anónima de la construcción. El Sevilla es una sociedad anónima deportiva. Y ese último ‘apellido’ conlleva ‘sentimiento’. Somos muchos los sevillistas que tenemos las acciones como el carnet de socio: no las vendemos. Cada acción es un trocito del Sevilla. Y ése es el gran mensaje que debe recoger cualquier inversor que llegue aquí. Que tenga claro que llega a un sitio donde no sólo vale el dinero. Y que frente a su inversión tiene que dispensar un buen trato hacia el aficionado y el accionista minoritario, razonando y explicando sus movimientos».