Banega, del error en Montilivi a la victoria en Granada

Desde finales de abril no jugaba Éver Banega con el Sevilla en un partido oficial y ayer, nada más acabar el encuentro ante el Granada, no pudo disimular su satisfacción por volver a sentirse importante. Hace más de cuatro meses que el argentino no era partícipe en una victoria y su nombre fue uno de los que analizó la dirección deportiva para que pudiera salir.

Sin embargo, Banega decidió seguir y obvió volver a Argentina. “Juego donde me digan, trabajé como trabajo todos los años y no hay excusas. Estamos para competir y seguir trabajando para intentar jugar noventa minutos”, dijo Banega ayer.

El mediocentro es un hombre nuevo tras la expulsión de la temporada pasada. “Necesitábamos ganar, es un campo muy duro. Estoy contento porque nos llevamos los tres puntos. ¿Dejar la portería a cero? Siempre es importante, es lindo cuando se gana y ahora no hay que bajar los brazos. También hay muchos compañeros nuevos y hay que pelear el puesto trabajando”, sostuvo.

Banega espera que llegue ya el partido del viernes ante el Celta pues será su vuelta después de mucho tiempo al Sánchez-Pizjuán. El jugador fue duramente criticado por la afición por su expulsión y el argentino espera revertir cuanto antes la situación.