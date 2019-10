Banega: “Lo pasé mal la temporada pasada; sentí que la gente no quería que siguiera”

El jugador del Sevilla Éver Banega habló en la radio del club de sus mejores recuerdos en el equipo nervionense: “Para mí es muy satisfactorio estar en el Sevilla. El club es una familia; te hace sentir cómodo. Es mi quinta temporada. Aquí encontramos un bienestar familiar. ¿Mis mejores recuerdos? Cuando ganamos las finales. Pero también el empate del Liverpool en nuestro estadio. En la primera parte nos podían marcar cinco goles y en la segunda no pudieron pasar de la mitad de la cancha”.

Banega habló de la campaña pasada: “La temporada fue difícil para mi. Me tocó jugar en una posición que no estaba acostumbrado. También tuve momentos malos, que si la gente no me quería… Sentí que la gente quería que no siguiera. Me sentí raro. Nunca me habían sacado tantas tarjetas amarillas, rojas… Se veía que se nos estaba escapando la Champions. Mi decisión fue seguir”.

Banega, igualmente, habló de sus inicios en el fútbol. “A los 14 años me fui de casa. Echo la vista atrás y me acuerdo de mi familia. Un 15 de enero me tenía que presentar en la Casa Amarilla (complejo de Boca Juniors para los canteranos) y el 14 estaba en mi casa llorando. No quería ir. Estaba con mi padre”.

Banega ahondó en su pasado: “Mi padre me dijo: ‘vale, quedate, pero tienes que estudiar’. Lo pensé bien y fui a la Casa Amarilla. Quizás no pude disfrutar de la infancia como otros chicos. Todo fue muy rápido a partir de ahí. Al llegar a Europa lo pasé mal, al principio. Pensé en volver a Argentina. Mis padres me decían que aguantara. Todo era nuevo. El césped en Argentina era más alto. Acá se juega más rápido”.