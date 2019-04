Banega, sancionado con cuatro partidos de suspensión

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, reunido en la tarde de este martes en Madrid, ha decidido sancionar con cuatro partidos al centrocampista del Sevilla FC, Éver Banega, tras la expulsión del futbolista argentino en el encuentro de la 35ª jornada de LaLiga Santander frente al Girona en Montilivi. Uno de esos partidos es por acumulación de tarjetas amarillas, puesto que durante el choque, Banega vio la decimoquinta tarjeta de la temporada, por lo que acarreaba suspensión y ya iba a ser baja por este motivo el viernes frente al Leganés.

Los tres restantes choques de sanción son por la cartulina roja con la que le amonestó el colegiado González González al patear desde el suelo en el minuto 90 a un jugador del conjunto gerundense. De esta forma, Banega dice adiós a la temporada y le quedaría un encuentro de suspensión pendiente para el arranque del curso 2018-19.

“Golpear con ambos pies en el pecho a un jugador adversario de manera violenta cuando se encontraba tendido desde el suelo una vez que se había detenido el juego”, fue la frase exacta que el colegiado escribió en el acta del partido que firmó al término del mismo.

En sus alegaciones, el Sevilla había considerado que Banega “golpea suavemente en el pecho a un jugador adversario, que no produce lesión y que se arrepiente de la acción realizada”. Mientras, Competición responde en su escrito que “entiende que no se deduce con evidencia la existencia de un error material manifiesto, único supuesto en el que procedería dejar sin efecto las consecuencias disciplinarias de la amonestación impuesta” y continúa señalando que “del visionado de las imágenes se observa que lo ocurrido es plenamente consistente con lo reflejado en el acta, pues el jugador del Sevilla FC golpea al adversario con los pies (de manera violenta según criterio del árbitro), y desde el suelo. No es posible por ello considerar la existencia de error material manifiesto y la descripción de lo ocurrido entra claramente en el tipo contenido en el artículo 123.2 del Código Disciplinario, que se refiere a acciones violentas al margen del juego. Además, en este particular caso, se aprecia una especial peligrosidad de la acción que puso en riesgo la integridad física del rival. En consecuencia, se desestiman las alegaciones formuladas, se confirma la expulsión impuesta y, con ello, las consecuencias disciplinarias que se derivan de la misma”.