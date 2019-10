Barça – Sevilla FC: La batalla por el balón en el Camp Nou entre dos especialistas

Casi 17 años lleva el Sevilla sin ganar un duelo de LaLiga en el Camp Nou. El contundente 0-3 de diciembre de 2002, con gol de penalti de Casquero y doblete de Toedtli, sigue siendo el último recuerdo de los sevillistas con sabor a triunfo liguero en el siempre complicado feudo del Barça. Ha llovido demasiado. Y no deja de extrañar la situación, ya que pese a la dificultad del escenario resulta algo chocante la estadística para una escuadra como la nervionense, acostumbrada a numerosas alegrías y a levantar un imperio de títulos en ese mismo periodo.

Mañana, el Sevilla tiene una nueva oportunidad para intentar romper esa racha negativa. Ambos contendientes se cruzan igualados en la tabla, con 13 puntos cada uno. El Barça, con Messi recuperado, da la impresión de estar todavía arrancando y no termina de disipar todas sus dudas, habiendo cosechado derrotas ante el Athletic Club (1-0) y el Granada (2-0), así como un empate en El Sadar ante el recién ascendido Osasuna (2-2). Eso sí, los de Valverde muestran su mejor versión en casa precisamente, donde en lo que llevamos de campaña han doblegado al Betis (5-2), al Valencia (5-2), al Villarreal (2-1) y al Inter esta misma semana en la Champions, con remontada incluida (2-1).

El planteamiento de Lopetegui en el Camp Nou se antoja relevante para calibrar las opciones reales de este Sevilla ante el poderoso rival azulgrana. Está por ver si el técnico del Sevilla apuesta por un esquema algo más defensivo o reservón de lo habitual, o si por el contrario mantiene intactos sus preceptos futbolísticos y le plantea a este Barça un duelo cara a cara. Quizá la virtud se encuentre en el término medio.

Lo que es una realidad es que mañana se van a ver las caras en la Ciudad Condal dos de los tres conjuntos que lideran la posesión del balón en LaLiga. A Barça y Sevilla les gusta generar, vivir en campo contrario, defenderse con la pelota… será interesante ver sobre el césped un duelo de propuestas con muchos conceptos en común. En el cómputo de las siete primeras jornadas disputadas, el conjunto de Valverde lidera las estadísticas de posesión en el campeonato con un exultante 63,6% de media. Justo por detrás de los barcelonistas aparecen la Real Sociedad, con un 54,9%, y el Sevilla de Lopetegui, con un 54,7%. En la cuarta y quinta posición de este ranking, respectivamente, están el Real Madrid (54,3%) y el Betis (52,4%).

Y es que el nuevo Sevilla, de la mano de Julen Lopetegui y a diferencia de lo acostumbrado en los últimos tiempos, vuelve a hacer de la tenencia del balón uno de sus puntos fuertes. Los resultados, por ahora, están a la vista, con el equipo a dos puntos del líder de la Primera división y caminando firme en Europa, donde ha sumado dos victorias de dos en el Grupo A de la Europa League, frente al Qarabag (0-3) y el Apoel de Nicosia (1-0) esta semana.

No deja de llamar la atención, en este sentido, que el Sevilla le haya ganado la posesión a sus rivales en los nueve encuentros oficiales disputados esta temporada 2019-20. Lo hizo con autoridad en los choques continentales ante los azeríes y los chipriotas, pero también en los siete encuentros de LaLiga contra el Espanyol, Granada, Celta, Alavés, Real Madrid, Eibar y Real Sociedad. A los donostiarras, uno de los conjuntos más fuertes en esta faceta, no sólo les ganó el Sevilla la dura y ajustada batalla por el balón (51,9%) sino también el partido (3-2). Contra el Madrid, pese a la derrota (0-1), los nervionenses alcanzaron un 54,8% de posesión, si bien no supieron traducir esa circunstancia en ocasiones claras.