Ben Arfa: “Si tuviera la experiencia de hoy, no hubiera ido al PSG, sino al Sevilla”

Hatem Ben Arfa es un futbolista tan bueno en el campo como díscolo fuera de él. Algunos episodios de su carrera reciente han estado marcados por la polémica, especialmente el último, protagonizado en las filas del PSG, del que salió mal para acabar terminando en un Stade Rennais donde ha vuelto a ofrecer un gran nivel.

El delantero francés ha concedido una entrevista a L’Equipe en la que ha reconocido que se equivocó eligiendo al PSG en lugar de al Sevilla, cuando eran los dos clubes a los que pudo ir en el verano de 2016. Finalmente se decantó por los parisinos, algo que acabó siendo una decisión errónea, por cuanto estuvo la temporada 2017-2018 apartado y no jugó ningún partido con el conjunto parisino.

“Si tuviera la experiencia de hoy, no hubiera estado allí, habría estado en Sevilla. Se jugó entre los dos, pero me alegro de haberlo hecho, porque no habría tenido lo que tengo hoy dentro”, afirmó Ben Arfa, que admite haber aprendido de la experiencia.

Ben Arfa vuelve a finalizar contrato tras un gran año en el Stade Rennais, y una de sus ideas en jugar la liga española, donde se le ha vinculado a Sevilla y Betis.