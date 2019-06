Ben Yedder y su futuro: “No podemos saber qué va a pasar mañana”

El delantero del Sevilla FC Wissam Ben Yedder fue protagonista ayer al marcar un gol con su selección, Francia, en el duelo valedero para la Eurocopa 2020 ante Andorra. Tras el encuentro, el futbolista atendía al Larguero de la Cadena SER y dejaba nuevamente en el aire su futuro, sin querer entrar, eso sí, en muchos detalles.

A la pregunta del periodista de si iba a seguir la próxima temporada en el Sevilla, el delantero respondía que “no lo sé, no te voy a responder sí o no. No podemos saber lo que va a pasar mañana”.

Y es que Ben Yedder ya solo piensa en las vacaciones, ya que “ha sido una temporada muy larga, con más de 50 partidos, estoy un poquito cansado pero muy contento”.

Aún así, se mostró feliz por acudir con Francia, donde está muy caro entrar en sus convocatorias. “Sé que para entrar en la selección francesa necesitas mucho más, es la campeona del mundo, con jugadores de clase mundial, de nivel internacional muy top. Estoy aquí para aprender más cosas y ayudar a los compañeros, quedan muchos partidos para la Euro 2020 y vamos a ver”, señaló Ben Yedder. Así pues, habrá que ver si el verano ofrece noticias sobre la salida del delantero del Sevilla FC o si, por el contrario, sigue en Nervión.