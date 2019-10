Ben Yedder: “Muchos me preguntaron por qué cambié Sevilla por Mónaco”

Dejó 70 goles en Nervión durante tres temporadas y sigue viendo puerta en su nueva aventura en Francia. Wissam Ben Yedder, además, sigue contando para Deschamps en la selección gala y tuvo minutos en el Islandia-Francia (0-1) del pasado viernes, clasificatorio para la Eurocopa 2020.

En la Ligue 1, con el Mónaco, Ben Yedder suma ya seis goles. No le van mal las cosas al delantero franco-tunecino, que ha hablado de su cambio de aires: “Muchos me preguntaron por qué cambié Sevilla por Mónaco, que eso podía costarme el ir con la selección francesa. Pero eso no me preocupa. Mónaco tiene un proyecto ambicioso, hay todavía mucho trabajo por hacer. No se puede pasar del decimoséptimo al segundo en un solo clic”, explicó el ex sevillista en una entrevista concedida a L’Équipe.

“Quiero dejar huella también con los Bleus”, añadió Ben Yedder para mostrar su ambición igualmente de cara a su porvenir en la selección francesa.

Este domingo, precisamente, Monchi ha explicado en una entrevista a Marca las ventas de Ben Yedder y Sarabia a la Ligue 1: “El no estar en Champions lastraba la planificación en una cantidad importante. A nosotros, el 1 de julio, el coste de la plantilla de aquel momento estaba 60 millones por encima de lo que ingresábamos para plantilla. Los ingresos del Sevilla son X, quita los gastos de explotación, lo que te queda es para la plantilla. Faltaban 60 millones que es lo que te puede dar la Champions. Por eso están las ventas de Pablo Sarabia y la de Wissam Ben Yedder. La de Pablo se hace primero y después esperamos para ver si con la salida de otros jugadores podíamos paliar la no venta de Wissam. Cuando nos damos cuenta de que no es posible tiene que salir Wissam. No es que yo me he vuelto loco y he perdido la noción del tiempo y no me he dado cuenta de que los jugadores que metían más goles eran Pablo Sarabia y Ben Yedder. Cuando tienes que generar plusvalías tienes que hacerlo con los que las generan. No era una opción, era una obligación”, indica Monchi.