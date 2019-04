Ben Yedder sube en casi 30 millones su valor en sólo un año

La temporada del Sevilla, con algunos altibajos, tiene en Wissam Ben Yedder uno de sus mejores exponentes en cuanto a regularidad se refiere. Marca goles con facilidad, hasta 28 en 3.395 minutos esta temporada (lo que hace una media de un tanto cada 120) y asume el protagonismo, además, con una lucha encarnizada que tanto le gusta a Joaquín Caparrós. El crecimiento del delantero es indiscutible y se prepara el galo estos días para disputar el derbi del sábado con la aureola de ser el futbolista que más ha aumentado su valor en un menor tiempo. Según un estudio realizado por el Observatorio de Fútbol del CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte) en este inicio del mes de abril, el precio del futbolista francés asciende en estos momentos a los 44,7 millones, sólo por detrás en la plantilla de André Silva, que ha descendido de los 59,2 a los 57,6. Lo realmente llamativo de Ben Yedder, sin embargo, resulta al comprobar cómo hace apenas un año, en marzo de 2018, su precio estimado, según el mismo centro de estudios, estaba en 16,9.



La institución que analiza estos datos tiene todo el apoyo de la FIFA pues se fundó en 1995 como empresa conjunta entre el máximo organismo del fútbol mundial, la Universidad de Neuchatel, así como las distintas entidades gubernamentales de la ciudad suiza. Mediante un planteamiento multidisciplinar, el Observatorio de Fútbol analiza hasta 19 variables estadísticas para determinar el valor de un futbolista. Entre los registros están la actividad en los clubes en los que jueguen (tanto en liga como en Copa), en sus equipos nacionales, los resultados de sus selecciones, goles marcados, edad, posición, liga en la que juega, duración del contrato, año de la última transferencia, posibilidad de cesión, valor contable… Así como aspectos técnicos (disparo, creación, distribución, recuperación, visión, precisión, etc.) y tácticos (especialidad en una posición, áreas del campo cubiertas, etc.) y de contrato del jugador.



El entrenador que más ha influido en la carrera de Ben Yedder, Alain Casanova, ya le advirtió al propio delantero hace unos años su alta capacidad para seguir mejorando, una reflexión que compartió con ABC de Sevilla. «Ben Yedder tiene un talento sobrenatural, algo que le he visto a muy pocos jugadores. No es una exageración. Es una realidad que pude conocer cuando lo vi. Pregúntele a él lo que pasó en los primeros meses, lo que le costó entrar al equipo conmigo. Piense algo: él, Ben Yedder, nunca estuvo en un equipo de cantera. Practicaba el fútbol en la calle. Y también jugaba al fútbol sala, eso sí. Empezó a entrenar con nosotros y hacía cosas increíbles. Pero le faltaba la constancia, el equilibrio, cosas que se adquieren con la repetición y la práctica, le faltaba la exigencia del fútbol profesional. Hablé con él y le dije qué quería ser. Le costó un año y medio. Después, arrancó el verdadero Wissam. A mis defensas, en los entrenamientos, los volvía locos. Tiene muchísimo talento y le explico mis razones. Primero, juega con los dos pies. Te sale por un lado o por otro. Segundo, hay pocos en el mundo que sean capaces de definir como él. De diez disparos… en nueve marca gol. Mírelo. Tercero, hace un juego asociativo. Por eso le digo que es un 9 que puede aparecer en otros espacios. Él no mira sólo al gol. Es tremendamente generoso con el compañero», explicó Casanova a este periódico.



Ben Yedder esta temporada suma nueve asistencias, mejorando también sus números de las temporadas anteriores. En la 2017-18, el francés sumó cinco; mientras que en su primera campaña en el fútbol español, en la 2016-17, dio seis pases de gol. Apenas quedan siete encuentros para que se acabe la temporada, ante el Betis, el Getafe, Rayo, Girona, Leganés, Atlético y Athletic, y la intención del punta es la de seguir cultivándose con goles y asistencia para ayudar al Sevilla justo antes de un verano en el que recibirá numerosas llamadas de clubes muy poderosos.