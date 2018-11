Calero y Alcaraz, a los ojos del Sánchez-Pizjuán

El Sevilla se mueve en el mercado. Tanto los máximos responsables de la parcela deportiva como el entrenador, Pablo Machín, coinciden en que sería positivo apuntalar en enero un plantel que está ofreciendo un notable rendimiento hasta ahora, pero que necesita «dos o tres retoques» en algunas posiciones clave. Como admiten los propios protagonistas, no será fácil mejorar lo que ya hay en nómina, con lo que la búsqueda efectiva de fichajes exigirá previsiblemente un nuevo esfuerzo económico del club.

Dos de los futbolistas que están en la cartera nervionense militan en las filas del Real Valladolid, próximo rival liguero del conjunto de Pablo Machín, el domingo a las 16.15 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Se trata del defensa Fernando Calero y del centrocampista Rubén Alcaraz. Ambos están exhibiendo un nivel muy alto en la competición y ya fueron «espiados» in situ por el adjunto a la Dirección de Fútbol Carlos Marchena en el choque que el cuadro pucelano le ganó al Betis (0-1) en el Villamarín el pasado 21 de octubre. Calero y Alcaraz fueron titulares aquel día y, salvo sorpresa, volverán a formar parte del once inicial de Sergio González este domingo en Nervión. Los dos se expondrán a los ojos de la grada sevillista.

Machín incide con especial interés en reforzar la posición de central, una tarea pendiente en el club desde el pasado verano. Ahí surge, entre otros, la posibilidad de Fernando Calero, defensa diestro de 23 años que se desenvuelve sin problemas en cualquiera de los dos puestos del centro de la zaga. Reúne excelentes condiciones tácticas y mucho criterio en la salida de balón. Ha jugado todos los minutos de LaLiga hasta ahora, viendo una tarjeta amarilla y llamando la atención, no sólo del Sevilla, sino de varios clubes punteros. La realidad es que la entidad hispalense lo sigue desde hace varios años. Calero tiene contrato con el conjunto blanquivioleta hasta el 30 de junio de 2021, con una cláusula de rescisión de 11 millones de euros.

La dirección deportiva del Valladolid la dirige un exsevillista como Miguel Ángel Gómez, quien explica a ABC de Sevilla cuál es la situación del futbolista en estos momentos: «Son muchos los equipos que están viniendo a ver a Calero. Y a algún jugador más del Valladolid. Es un jugador joven, del 95. Tiene una cualidad muy importante y es que, técnicamente, con el balón en los pies es buenísmo. Además es rápido. Tenía una debilidad que el año pasado la fue puliendo y que esta temporada le ha sacado brillo, como es el choque, el uno contra uno en el juego aéreo. Estamos hablando de un jugador rápido, que puede jugar por izquierda o por derecha y golpea muy bien con ambas piernas… es normal que llame la atención del Sevilla y de otros equipos españoles. De todas formas, aún no nos ha llegado una oferta en firme», apunta. Y es que Gómez no da por perdido al jugador. Confía incluso en renovarlo, aunque también admite que «es difícil competir con clubes de Champions o que tienen 200 millones de presupuesto y le pueden ofrecer al futbolista siete o diez veces más de lo que le estamos dando», añadió.

Eso sí, el director deportivo deja claro que «los equipos que lo quieran ya saben lo que tienen que hacer: pagar la cláusula. No habrá ni un euro de rebaja». En situación similar se encuentra el mediocentro Rubén Alcaraz, de 27 años, con contrato hasta 2022 y otra de las sensaciones pucelanas en este primer tercio de LaLiga. Es el jugador que más balones recupera de la competición (104) junto al precisamente sevillista Éver Banega (110). El interés por Alcaraz, al que conoce muy bien Pablo Machín de su época en el Gerona, cobra más cuerpo si cabe tras la nueva lesión de Maxime Gonalons.

En el caso del centrocampista, Miguel Ángel Gómez explica a este medio que «Rubén tiene nivel para jugar en cualquier equipo. Por supuesto. Nosotros lo teníamos tan claro que, siendo el Valladolid el presupuesto más bajo de la categoría, decidimos hacer un esfuerzo por ficharlo. Y nada más llegar aquí ha demostrado sus condiciones. Para mí, tanto Rubén como Fernando Calero tienen nivel de sobra para estar en equipos muy competitivos. Precisamente, a Rubén Alcaraz lo conoce perfectamente Machín y su cuerpo técnico. Pero, por ahora, a mí no me consta ese interés concreto ni me han llamado desde el Sevilla. Obviamente, está haciendo un temporadón, como Calero, y es normal que haya un seguimiento sobre ellos», finalizó.