Campaña: «No conozco a ningún canterano que diga que no le gustaría volver al Sevilla»

El acento le delata. Sevillano. Aunque ha encontrado en Valencia el escenario idóneo para vivir y repite la palabra «agradecido» en varias ocasiones, en su voz se perfila la lógica morriña de quien se fue tan pronto. Lo hizo siendo prácticamente un niño, con 20 años, y le sirvió para curtir su personalidad con experiencias hasta en cuatro países en un corto periodo de tiempo (Inglaterra con el Crystal Palace, Alemania con el Nuremberg, Italia con la Sampdoria y Portugal con Oporto). Ahora, en el Levante, equipo en el que cumple su cuarta temporada y en el que se ha erigido en referente en el centro del campo, le toca mirar al Sánchez-Pizjuán. El domingo, a las 21.00 horas, visita Nervión. Y eso, pase el tiempo que pase, siempre será especial para José Gómez Campaña.

«Algún día me gustaría volver, sí. Entiendo que es lógico. No conozco a ningún canterano del Sevilla que se haya ido y que diga que no le gustaría regresar. El Sevilla siempre fue mi casa. Pero ahora me debo al Levante. Aquí me han dado mucho. Hicieron un esfuerzo grande para que me quedara y no puedo olvidarme. En verano, de hecho, un día hablando con uno de los ayudantes técnicos, Sergio Navarro, se lo comenté. Todos saben cómo funciona esto», dijo el centrocampista en un primer momento, para a continuación, y tras unos segundos de titubeo, desvelar la conversación mantenida: «Estábamos hablando de otra cosa, pero como se estaba comentando la posibilidad de que el Sevilla me fichara, pues salió el tema. Sólo le dije que si finalmente me quedaba, que lo haría con la misma ilusión de siempre». Campaña habla sin tapujos del verano y los rumores sobre su posible fichaje por el Sevilla: «Mi agente me explicó cuál era la situación. También el presidente dijo que hubo contactos. Yo prefería estar un poco al margen. Fue especial. Entiendo al Levante, por supuesto. No me quiso vender y ya está. Igual en otra temporada se puede hacer», declara sin esconder la ilusión.

El jugador del Levante elogió al Sevilla y recordó su arribo en Valencia: «Cuando llegué supe que Valencia podía ser mi ciudad. De alguna manera, me recordó a Sevilla. Por el clima. Yo es que venía de estar mucho tiempo fuera y necesitaba encontrar un lugar así… Necesitaba ver el cielo abierto, gente paseando por las calles o ver los bares con sus tapitas. No encontré la estabilidad hasta que llegué a Valencia. Había tenido un buen año en Segunda, con el Alcorcón, y no me importó volver a jugar en esta categoría. El Levante funciona bien, muy bien», sostiene tras pasar a elogiar también las estructuras del Sevilla. «Tiene una plantilla súper completa. Navas, Banega, que es de los míos, Ocampos, Óliver Torres, también. Coincidí con Óliver en el Oporto. ¡Qué gran jugador! El Sevilla es un equipazo. Va a ser muy especial jugar el domingo contra ellos. En el Sánchez-Pizjuán, con la gente del Sevilla», reflexionó en voz alta.

A continuación, Campaña pasó a hablar de la figura de Lopetegui: «Conmigo hizo algo con lo que me ganó para siempre. Antes del Mundial sub 20 yo había tenido una lesión importante. Me rompí el quinto metatarsiano. Parecía imposible que pudiera llegar al Mundial. Pero él me dijo que me tranquilizara, que me esperaría. Eso me ayudó muchísimo. Trabajaba para responderle. Me puse ese objetivo y terminé yendo convocado. Tengo muy buenos recuerdos del míster. Es de esa clase de entrenadores con el que sólo puedes mejorar. Se queda con los pequeños detalles y te explica cómo puedes avanzar. Es posible que cuando el Sevilla anunciara el fichaje de Lopetegui pudiera haber aficionados con algunas dudas por todo lo que pasó con lo de la selección española y el Madrid. Pero, sinceramente, yo no tenía ninguna duda. Está demostrando que es un gran entrenador», reflexiona en voz alta mientras llega a la casa de sus suegros en Valencia. Se nota el ajetreo. Pero, como el mismo Campaña apunta, nada en comparación cuando se tiene cerca a Coke: «¡Vaya personaje! En la última comida de Navidad, algunos compañeros empezaron a decirle que no se iba a atrever a hablar en público. Creo que no lo conocían. Claro que lo hizo. Yo creo que también lo hubiera hecho aunque no se lo hubiesen pedido. Acabó hablando en público y cantando también. ¡Un espectáculo!», finalizó.