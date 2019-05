Caparrós: “No podemos estar plenamente satisfechos con la temporada”

El entrenador del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, pasaba por la sala de prensa para atender a los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Athletic de Bilbao, que será el último partido oficial de esta temporada. El técnico utrerano no podrá contar con Wober, Carriço, Gonalons y André Silva por lesión, mientras que Banega sigue sancionado.

Joaquín Caparrós es consciente de que a pesar de llegar con opciones de clasificarse para la próxima edición de la UEFA Champions League, el Sevilla FC no ha estado a la altura de los esperado esta temporada. “Ha sido una pequeña desilusión con todo lo que hemos hecho. Estuvimos a una buena distancia, luego, cuando nos reenganchamos, tuvimos la oportunidad de pegar el salto, pero con los resultados ante algunos equipo nos ha podido ser. No podemos estar plenamente satisfechos. Ya la próxima semana haremos un balance mayor. ¿Fracaso? Ya lo hablaremos la semana que viene”, declaraba el preparador sevillista.

También ha querido valorar la respuesta de André Silva a través de los medios de comunicación de su país a las declaraciones de Joaquín Caparrós la pasada semana. “Es normal que André Silva conteste al entrenador. Yo no he dicho que sea un mal profesional. No nos gustaría estar en casa sentados y verlo jugando con la selección de Portugal. Ya lo hemos hablado él y yo y hay una relación normal entre el jugador y el técnico”, confesaba.

Habrá que esperar al balance de Joaquín Caparrós la próxima semana antes de viajar a Tanzania para la disputa de un encuentro amistoso ante un conjunto local, organizado por LaLiga para promocionar a los clubes españoles.