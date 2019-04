Joaquín Caparrós sufre una leucemia crónica. Así lo ha anunciado hoy tras acabar el partido ante el Valladolid en los medios del club. En cualquier caso, el técnico sevillista ha querido recalcar que el mal no le impide el desempeño de su actividad profesional.

En todo momento Caparrós ha asegurado que la enfermedad está controlada y que puede seguir desempeñando su labor como técnico del Sevilla FC con total normalidad. “Sabéis que me hierve la sangre roja; ha habido un pique entre la sangre blanca y la roja; tengo una leucemia crónica. Pudo hacer vida normal. Quiero disfrutar de mi profesión, no tengo tratamiento. Agradezco la oportunidad del club. Estoy más enchufado que nunca. No voy a hablar de este tema. Simplemente quiero que la gente se quede tranquila”.

Joaquín Caparrós cogió las riendas del banquillo del Sevilla FC hace tres semanas cuando el club destituyó a Pablo Machín tras la eliminación del equipo de la Europa League. Desde ese momento el técnico utrerano asumió el objetivo de colocar a los de Nervión en puestos de Champions. Desde entonces ha cosechado tres victorias, Espanyol, Alavés y Valladolid, y una derrota contra el Valencia. Ahora tiene por delante el final de la temporada, con el derbi contra el Betis de por medio, y un objetivo claro, un puesto en Europa.

El sevillismo, tras conocer la enfermedad de Caparrós, ha expresado el apoyo al técnico utrerano a través de las redes sociales. También el club ha escrito un tuit en el que se puede leer: “Caparrós, siempre contigo”.