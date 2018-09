Caparrós y el “efecto Sevilla” ante el Real Madrid

El Sevilla vuelve mañana a competir con la única idea de ganar su tercer partido consecutivo por muy complicada que se presente la jornada ante el Real Madrid. El equipo de Lopetegui, segundo en la clasificación, sólo ha concedido un empate de los cinco encuentros que se llevan disputados en LaLiga 2018-19, pero a buen seguro que no llegará con muchas confianzas si echa la mirada atrás y recuerda lo que ha pasado las tres últimas veces que ha visitado el Sánchez-Pizjuán.

El Sevilla ha ganado 3-2, 2-1 y 3-2. El último partido se jugó al final de la campaña pasada con un Sevilla más que necesitado para clasificarse a Europa. Caparrós, como entrenador del equipo, instó a los suyos a morder desde el principio y lo cierto es que todo salió perfecto para los intereses del Sevilla. Excepto en los últimos minutos, en los que el Madrid achuchó un poco y metió dos goles, el control del partido fue del conjunto local (3-2).

Los jugadores, caso de Mercado, valoraron el buen trabajo realizado tras el partido: “Lo único que valía era ganar contra un gran equipo y se logró”, dijo tras quejarse de la actuación arbitral: ¡El penalti a Theo? Me empuja, forcejea, me pega una patada, me putea y yo, lógicamente, respondo. Cobran penalti porque sólo se mira a un lado. A nosotros nos tienen que matar para que nos piten uno. Uno trabaja 95 minutos para que en una jugada así se te vaya el partido. Estas cosas deben cambiar”, señaló.

Ahora, cuatro meses después, Sevilla y Madrid se vuelven a ver las caras en un encuentro importante para ganar en confianza para los jugadores del equipo nervionense.El equipo de Machín lleva dos victorias consecutivas y en el vestuario quieren la tercera.