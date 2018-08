Caparrós y la venta de Nzonzi: “Ha viajado, pero no está finiquitado aún”

El director de Fútbol del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, valoró la venta de Steven Nzonzi a la Roma, un acuerdo encauzado pero no cerrado, según afirmó el utrerano. “Es cierto que no ha estado en el entrenamiento con permiso del club, pero no hay acuerdo cien por cien, hasta que no esté firmado no hay nada. Da esa casualidad de que negociamos con Monchi, pero no vamos a entrar en detalles. No hay nada finiquitado aún”, aseveró.

Se le cuestionó a Caparrós si habrá un fichaje para encontrarle un recambio a Nzonzi, a lo que respondía que “una vez que se cierre la venta se valorará con el técnico lo que es mejor para el equipo y para el futuro del equipo. Tenemos una filosofía que hay que mantener, ese modelo que nos gusta”. Y es que, entiende Caparrós que “esto no es una regla de tres, habría que analizar y sentarnos con el técnico para madurar situaciones y cosas que tenemos y valorar qué puede ayudar al equipo”.

Y es que, Caparrós deja claro que “estamos contentos, quedan muchos días. Hoy no hemos podido hablar de planificación porque el equipo tiene un partido muy importante. Si hay alguna baja nos plantearíamos un refuerzo”.

Otro asunto importante es la renovación de Sarabia, de la que dijo que “tiene una propuesta de una renovación, de una muy buena mejora en su contrato, de momento está la cosa ahí, la están estudiando, ellos decidirán”. Además, descartó fichajes en la portería. “El entrenador está muy contento con la portería, con Tomas Vaclik y Juan Soriano. Soriano es internacional sub 21, si fuera de fuera de Sevilla se le valoraría más. El técnico dice que la demarcación está cubierta”, señaló.