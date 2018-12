Caparrós: “Las declaraciones de Guijarro son las que queríamos oír todos los sevillistas”

Joaquín Caparrós ha mostrado su satisfacción por las rotundas afirmaciones del accionista Francisco Guijarro en la entrevista publicada por ABC de Sevilla este jueves. Ahuyentando los rumores de una posible venta del club y/o de sus bienes patrimoniales, el exconsejero manifestó en este medio que «el Sánchez-Pizjuán es inamovible y será de por vida de los sevillistas», así como que «no vendo ni por diez, ni por veinte… es que ni me lo he planteado. Se habla mucho, pero la única realidad es que vender el Sevilla es algo muy difícil. Sencillamente porque el club está en manos de sevillistas y no de especuladores».

En alusión a estas palabras de uno de los principales accionistas del club, Caparrós ha expresado su sentir este viernes en Radio Marca Sevilla: “Primero soy sevillista, antes que entrenador o incluso jugador infantil que fui de nuestro equipo. Me sorprendió lo que vi en la junta de accionistas, porque nunca había asistido y no me imaginé que iba a ser así. Desde luego, nuestra afición es ejemplar y lo ha demostrado en los dos partidos que hemos tenido después de la asamblea, ante el Krasnodar y el Girona. La afición del Sevilla es muy grande y tiene un grado de madurez enorme. Es que es muy grande… Los máximos accionistas como Paco Guijarro han tranquilizado a la gente. El club no se va a vender, ni el estadio. Y esas declaraciones son las que queríamos oír todos los sevillistas. Nos tranquiliza. Eso es fundamental y muy importante. Es lo que tiene que darnos tranquilidad a todos los sevillistas y al futuro de nuestro gran club”.

Siguiendo en la misma línea, Caparrós afirma que “me lo creo, porque no pienso en otra cosa. Es impensable que nuestro estadio se pudiera vender… Vamos, no nos echan de ahí ni con aceite hirviendo. Pero es que, además, me lo ha dicho el presidente personalmente. Pepe Castro me dijo exactamente las mismas declaraciones que ha hecho Guijarro en ABC de Sevilla y eso nos da tranquilidad a todos. Que la ciudad deportiva y el estadio estén donde tienen que estar nos tranquiliza”.

Apuntó que “igual no se transmitió bien en la junta, pero lo importante es que se está aclarando, y hay que creer a nuestros máximos accionistas, que con estos mensajes aclaran cualquier situación. Nos dan confianza y fuerza. No nos vamos de nuestro templo ni de nuestra ciudad deportiva. Tengo que creer a mi gente, que además me lo han dicho a mí, cara a cara. El estadio y la ciudad deportiva son innegociables. Me moriré siendo sevillista y creo a los míos”.