Caparrós: “Nos hemos encontrado con un mercado que está de locos”

El Director de Fútbol del Sevilla FC, Joaquín Caparrós, hace apenas un par de semanas que finalizó su labor de confección de la primera plantilla, y ahora es turno de hacer un balance del que ha sido su primer verano en el cargo. “No nos ha dado tiempo a pensar. Entré a finales de mayo, cuando me nombraron, y a la vez también entró Carlos Marchena y Paco Gallardo a primeros de junio. No nos dio para pensar, estaba recién terminada la temporada y estábamos en época de fichajes, de bajas, de altas, con un Mundial por delante… Ya terminó y lo que sí es cierto es que ahora empieza otro proceso. Ahora empieza, en el buen sentido de las palabras, el trabajo que nosotros queremos desarrollar dentro del área deportiva, tanto en lo que es la cantera como en lo que es la secretaría técnica”, señaló en una entrevista con Estadio Deportivo.

Caparrós reconocía que lo que más le había costado desde su llegada al cargo es “el mundo de los agentes, que es un mundo que yo conocía desde otra perspectiva. Hemos llegado sin conocer. Ahora lo fundamental es conocer, saber con quién tratas y de qué forma”.

Eso sí, el utrerano no duda en reconocer que la labor llevada a cabo ha sido difícil por la situación del mercado de fichajes a nivel global. “Nos hemos encontrado un mercado que está de locos. Y no lo digo yo, sino toda la gente del fútbol. Y no sabemos hasta dónde puede llegar. Tendremos que irnos adelantando a las situaciones, a los tiempos, y toda la gente que está dentro del club tendrá que darle vueltas a la cabeza y tener esa capacidad creativa. El fútbol va a una velocidad grande y por lo tanto hay que encontrar otro tipo de recursos para que el club siga creciendo como ha venido haciendo hasta ahora. Cada vez los clubes, en tema de televisión, han ido creciendo hasta prácticamente igualarse a un grupo de equipos como puede ser el nuestro. El Sevilla, en su momento, ya tuvo esa creatividad y generó otro tipo de ingresos; ahora, dentro del club, hay gente muy inteligente, seguro que van a dar ese pasito”, aseveró Caparrós.