Caparrós, sobre la delantera y la portería, y los fichajes que quedan

Caparrós ha repasado varios aspectos interesantes de la planificación del Sevilla durante su charla en El Transistor, de Onda Cero. Sobre la delantera, explica que “tenemos a André Silva, un chico en el que tenemos puestas muchísimas esperanzas, que tiene ‘perfil Sevilla’. En esa posición estamos también bien con un futbolista como Ben Yedder, que no se va, a no sea que venga una oferta muy muy muy, que entonces nos lo plantearíamos. Pero es un jugador que el año pasado metió 22 goles, un delantero con números altos. Y luego en Muriel también tenemos puestas muchas esperanzas. El año pasado no fue el mejor pero esperemos que este lo sea. Y tenemos también a Carlos Fernández, canterano e internacional sub 21″.

El utrerano también se muestra muy satisfecho con los cambios en la portería: “Nuestro entrenador nos transmite que está contento. Hemos fichado a Tomas Vaclik y luego también tenemos a los chicos de la cantera. Tenemos a Juan Soriano, que es internacional sub 21. Por lo tanto, incorporar a otro futbolista sería no darle la oportunidad a un jugador hecho en nuestra cantera. Tenemos que confiar en ellos y tenemos también la confianza del entrenador en estos chicos”, dijo.

En cuanto al “no” de Batshuayi, deja claro que “no es que me fastidiara que se fuera. Me hubiera gustado que estuviera con nosotros. El club hasta última hora hizo una oferta al Chelsea, no pudo ser. El futbolista decidió que quería jugar la Champions y eso hay que respetarlo”. En esta línea, explica que “el mercado está muy inflado. Esto va a más. No sé si son señales de que puede pasar algo. Está todo altísimo, no solo en la élite, sino en todas las categorías. Chicos que vienen destacando y cuyo precio se dispara. Tenemos que adaptarnos a esta situación pero siempre con los pies en el suelo. Intentando er lo más coherente en la forma de gestionar el dinero que viene”.

Finalmente, adelantó en cuanto a fichajes que “nos quedan dos o tres cosillas pero bueno, en esta época siempre al final se presentan situaciones que pueden ser interesantes. Pero partimos de la base de que tenemos buena plantilla y tenemos que confiar en ella”.