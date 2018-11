Caparrós: «Somos los reyes de la Europa League y hay que defenderla siempre»

El Sevilla ha rebasado el primer tercio del campeonato doméstico como líder de LaLiga, desatando la ilusión de su gente y la admiración de la crítica deportiva a nivel mundial. Los méritos de un proyecto con numerosas caras nuevas en el vestuario y que ha vuelto a cambiar de entrenador y hasta de director deportivo son tremendos. Machín deja entrever que el equipo está cerca de alcanzar su tope, pero la imagen está siendo tan esperanzadora y competitiva que a este Sevilla no se le avista techo. Mirar desde lo más alto a los rivales, a estas alturas del torneo y en la mejor liga del planeta, es un premio merecido al buen trabajo y que mantiene en una nube de emociones al sevillismo.

Pero el fútbol no para y toca cambiar el chip de inmediato. Hoy la expedición nervionense se desplaza a Bélgica, donde el equipo de Machín retoma su aventura europea. En el club, la alegría y satisfacción por el primer puesto liguero son máximas, pero hay plena conciencia de que ahora toca batirse el cobre en la competición fetiche de la entidad. En la que no se puede fallar a las expectativas. La Europa League es el torneo que más gloria le ha reportado a la historia de la institución sevillista y el siguiente paso no es otro que el de cerrar cuanto antes el pase a los dieciseisavos de final. Para ello, el Sevilla necesita al menos sacar un punto mañana en el feudo del Standard de Lieja, algo que le garantizaría la clasificación matemática y afrontar la última jornada con mucha más tranquilidad. En declaraciones a ABC de Sevilla, el director de Fútbol, Joaquín Caparrós, tiene claro cuál es el mensaje en estos momentos: «El partido que afrontamos en Bélgica es muy importante. Es nuestra competición. Hay que aparcar la euforia. Tenemos la obligación de desconectarnos de todo lo bonito que estamos viviendo en LaLiga y centrarnos de lleno en este encuentro ante el Standard», explica el utrerano.

Y es que el Sevilla, con cinco títulos, domina ampliamente el palmarés histórico de la Europa League. Por detrás, con tres entorchados, siguen la estela de los nervionenses el Atlético de Madrid, el Inter, la Juventus y el Liverpool. El club asume con ambición el reto de pelear por el sexto título: «Hombre, claro. Nosotros somos los reyes de esta competición, de la Europa League. Y como reyes que somos del torneo, tenemos que defenderlo siempre… Cada vez que el Sevilla sale a jugar a un estadio de Europa, todos los rivales le quieren batir. Lo esperan. Es normal. Los equipos quieren ganar al máximo dominador del torneo, que somos nosotros. Somos conscientes de lo que suponen este tipo de desplazamientos para el Sevilla. Tenemos que tener cuidado. El Standard es un buen equipo, que además se está jugando también su clasificación. Tenemos que estar muy centrados en el partido», explica Caparrós.

De momento, la apuesta del utrerano por Pablo Machín está dando sus frutos de forma sobresaliente. El entrenador ha encontrado el rendimiento y la adaptación en tiempo récord. No sólo tiene al equipo líder en LaLiga, sino que en Europa ha ganado nueve de los diez partidos que ha disputado. «Eso es así. Machín se ha impregnado rápido del ADN sevillista. Es entrar en el vestuario, en nuestro estadio, en el club… e inmediatamente uno se imprime de ese compromiso y esa necesidad. El entrenador ha entendido bien la exigencia y lo está demostrando», señala el director de Fútbol del Sevilla a este medio.

Para finalizar, Caparrós incide en que «no podemos relajarnos lo más mínimo. Tenemos que ir al cien por cien. Respetando siempre al contrario, el Standard, pero sabiendo que un resultado positivo es definitivo para nosotros. Sabemos la responsabilidad que tenemos en esta competición, donde la gente espera lo máximo del Sevilla. Es una cuestión de mentalidad. Hay que certificar primero la clasificación. Ése es el primer objetivo. Y luego llegarán las eliminatorias y las ganas de competirlas al máximo». Sobre la posibilidad de volver a cruzarse de nuevo con el Betis en el torneo continental, como ocurrió en 2014, Caparrós prefiere esperar para valorar esa hipótesis: «Eso queda muy lejos aún… nos tenemos que centrar ahora en hacer un buen partido ante el Standard y conseguir nuestra clasificación lo más pronto posible», concluyó.