Caparrós y sus tareas pendientes: Sarabia, Banega y Mercado

Hace tan solo dos semanas que terminó el mercado de fichajes de verano en el Sevilla y que, por ende, Joaquín Caparrós, pasó por su primera prueba como nuevo director de fútbol (nomenclatura elegida para no llamarlo director deportivo). Sin embargo, a pesar de lo intensos que fueron los últimos días en materia de fichajes con la operación frustrada de Mariano, apenas se podrá relajar el utrerano en próximas semanas. Ya no tiene que negociar con agentes de jugadores que deban llegar a Nervión pero sí con aquellos a los que quiere atar en el club. Y es que las tareas pendientes para Joaquín Caparrós tienen nombre: Pablo Sarabia, Ever Banega y Gabriel Mercado. Sus renovaciones son el siguiente paso a acometer en la parte deportiva de la entidad.

La más dificultosa está siendo la de Pablo Sarabia. El jugador arrancó como un tiro esta pretemporada y, tras dos temporadas a muy buen nivel, su cotización obligaba a una revisión de su contrato y, sobre todo, de un aumento de su cláusula de rescisión. Sin embargo, no están siendo fáciles las negociaciones, a pesar de que las posturas están cada vez más cerca entre las partes. El jugador quiere estar en el segundo escalón salarial del equipo y el club se ha acercado bastante a esas cifras, por lo que el acuerdo no se espera que se demore demasiado. Este año peligró la continuidad del madrileño por los 18 millones de su cláusula de rescisión y por el interés de la Real Sociedad de hacerse con el futbolista, pero Sarabia rechazó salir del Sevilla rumbo al conjunto guipuzcoano. Tras el parón por los partidos internacionales y el descanso lógico de Caparrós y su equipo, estas semanas debe avanzarse hasta el acuerdo definitivo. «Yo estuve hablando con su agente y me dijo que tranquilidad, por lo tanto ahora volveremos a retomar el tema. Queremos que se quede, él quiere quedarse y todas las partes contentas. Con el mercado cerrado, todos estamos más tranquilos», advertía hace un par de días Caparrós. Cabe recordar que Sarabia es titular indiscutible para Pablo Machín y que su nombre ya ha sonado como futurible para la selección española de Luis Enrique.

Otro de los que debe pasar por los despachos en próximas fechas para firmar un nuevo contrato debe ser Banega. El argentino está encantado en el club, donde es un referente y respetado por la grada, y su cláusula también es algo baja (20 millones). Este verano no escuchó ofertas y, a pesar de ser de los mejor pagados del plantel, en el club quieren valorar su buen hacer y su implicación con una mejora contractual que debe fraguarse en pocos días. «Ahora lo trataremos porque él está muy a gusto en Sevilla. Sabe que la afición y el club lo quieren, por lo que todo se hablará», señaló Caparrós.

Tanto Sarabia como Banega acaban contrato en junio de 2020, mientras que el tercero con el que hay que tratar sobre una renovación, el argentino Mercado, acaba el próximo verano, por lo que las gestiones con el defensa deben correr más prisa. Sin embargo, en el club afirmaban que no hay prisa con el central, lesionado en el derbi, a pesar de que es un fijo en la zaga sevillista. Cumple 32 años el próximo mes de marzo y de su rendimiento, hasta ahora bueno, dependerá la oferta definitiva para prorrogar su vinculación con el Sevilla. Tareas pendientes que no deben demorarse.