Cardo: «Todavía hoy me recuerdan la locura de nuestros derbis»

Setenta y ocho años de sevillismo. De mucha entrega. No quiere vivir de otra manera y pobre del que quiera cambiarlo. Dominó con sus amigos, la familia, los recuerdos de un pasado difícil, su Sevilla Fútbol Club y derbis, muchos derbis. Manolo Cardo está en Coria, su casa, y recuerda para ABC de Sevilla cuando tanta alegría dio al sevillismo tras ganar nueve veces al Betis en menos de tres años, del 2 de febrero de 1983 al 24 de noviembre de 1985 (seis triunfos en LaLiga y tres en la Copa): «El otro día un joven me lo recordó en el Sánchez-Pizjuán. No creo ni que hubiera nacido. Hablamos de algo que ocurrió ya hace treinta y pico años. Todavía hoy me recuerdan la locura de nuestros derbis», declara mientras reconoce que le puede la emoción. «Llegué al Sevilla a los 16 años, hace mucho ya, ¿verdad?». Venía de trabajar de todo: pescando camarones, de carpintero… Hasta que recibió la llamada del Sevilla y su vida se encaminó hacia el rojo pasión: «Hay días en los que se me saltan las lágrimas. ¡Qué grande es el Sevilla! Antes no me daba cuenta; ahora, con los años, empiezas a sentir de una manera más especial las cosas».

El coriano, con una memoria sorprendente, se acuerda de la lucha y el trabajo para hacer un Sevilla más grande, pero su mente se descoloca cuando se le pregunta por las fiestas y celebraciones. «A mí lo que me gustaba era ver a mi gente, a nuestra afición, feliz. Gané nueve derbis, y ¿sabe lo que yo pienso? Que ayudé nueve veces a que los sevillistas estuvieran contentos. Otra cosa era cuando tocaba celebrarlo. Yo prefería escaparme. Eso era cosa de la afición y de los jugadores, claro. A mí lo que me gustaba era marcharme pronto a casa. Yo salía de los partidos agotado. Me iba encorvado, casi sin poder moverme. Me dolía todo, peor que cuando jugaba. ¡Es que yo no sabía vivir el fútbol de otra manera!», subraya Cardo para a continuación relatar uno de los pocos golpes de humor que protagonizó en un derbi. «A mí, en un partido contra el Betis, se me podía hablar poco. Yo estaba concentrado siempre. Sólo una vez, cuando faltaban dos minutos para acabar un partido, me permití tranquilizarme. Era en la Copa. Habíamos ganado en nuestro estadio por 2-0 y en la vuelta, en el estadio del Betis, íbamos 0-2. Miré el reloj varias veces y pensé: ‘creo que ahora, sí’. Me giré a los chicos y les dije: “ahora, sí, creo que vamos a pasar”. Empezaron a reírse. En el fútbol vi de todo y no quería confiarme».

Cardo prefiere no tener que elegir con qué futbolista de los que tuvo en el Sevilla se quedaría y prefiere mirar a Cádiz: «Nunca jamás vi algo parecido a Mágico González. Era un fuera de serie, una persona sin igual. Llegaba al entrenamiento, cogía el balón y se ponía a inventar cosas extrañísimas, situaciones que nadie más podía entender. Iba más rápido que los demás. Es como cuando un defensor está tratando de frenar a Messi y este ya sabe lo que va a hacer al superar al que le venga después. Mágico podía haber sido lo que quisiera. El problema que tuvo es que era un indisciplinado. Total. Había una multa de 20 duros por minuto para el que llegara tarde a un entrenamiento. Yo no sé cuánto dinero habrá pagado, pero seguro que una millonada. Siempre se quedaba dormido. Lo gracioso es que cada día llegaba con una excusa nueva, que si estaba cansado porque la noche antes había ido al cine, que si una rueda del coche se le había pinchado. Con el tiempo iba repitiendo las mismas frases. Yo había tenido en el Sevilla jugadores que también eran alegres, divertidos, que les gustaba vivir…, pero nada comparado a lo de Mágico». Inevitable resulta preguntarle por Pintinho: «Yo sabía llevarlo. Lo multaba de vez en cuando, pero él lo entendía y luego se esforzaba como el que más. Mis jugadores sabían lo que había que hacer en cada momento. Igual que Superpaco. Lo conocía perfectamente porque lo tuve en el filial, pero cuando cogí el primer equipo tuve que hablar con él y explicarle algunas cosas. ¡Un profesional! Lo entendió perfectamente y me dijo que me ayudaría en lo que yo necesitara. Siempre se sentaba a mi lado en el banquillo».

Hablando de banquillo, Cardo no puede disimular su satisfacción porque haya sido Caparrós el que haya cogido el cargo de entrenador en la recta final. «Caparrós es un fenómeno. No he querido llamarlo para no molestarlo. Es un luchador, un hombre que ha tenido que esforzarse mucho, y ya sabe mejor que nadie que el trabajo es la clave de todo. Trabajo, trabajo y trabajo», sostiene mientras mira algunos cuadros en la habitación en la que guarda tantos y tantos recuerdos. La memoria de Cardo.