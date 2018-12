Carolina Alés pide perdón: “Soy de todo menos clasista”

José Castro fue el centro de las críticas el pasado lunes en la junta de accionistas del Sevilla, pero también hubo otra persona en el punto de mira de los asistentes. Carolina Alés, en su afán por defender al presidente, destapó la venta (luego matizó sus palabras) y dejó una frase que ha dolido mucho en el sevillista: “¿Por qué no compraron acciones? Ah, claro, no tienen dinero”.

Hoy la protagonista ha querido pedir perdón y ha explicado lo que ocurrió y lo que piensa. Así, Carolina Alés ha dicho en Muchodeporte que “lo que quise hacer, y lo reitero, es mostrar mi apoyo y respaldo al presidente del Sevilla, a Pepe Castro, que estaba recibiendo un tratamiento no merecido. Y me preocupa, especialmente a nivel humano, que una expresión mía sea tomada en el sentido de que menosprecio al que no tiene dinero para comprar acciones”.

Y continuó: “Soy de todo menos clasista, entiendo cada esfuerzo del que tiene más y del que tiene menos, y sólo hice apostillar una frase que se me gritó desde la sala. Yo la repetí tal y como la escuché, sin más connotaciones”.

Para terminar, Carolina Alés dijo que “a los sevillistas que no estaban en la Junta, y a los que estaban sin insultar y respetando, que les pido perdón si entendieron que yo establecía dos niveles de sevillistas, los que pueden y tienen y los que no. Para nada. Somos iguales y me da hasta un poco de vergüenza tener que decir algo tan obvio”.