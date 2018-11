Carriço: «Es una locura hablar ahora de luchar por LaLiga»

Daniel Carriço es una voz autorizada en el Sevilla. Con Machín ha recuperado su mejor nivel y el portugués confía en que su club mantenga el nivel hasta final de temporada. Habla claro y sin complejos, como capitán que es, en una entrevista con ABC de Sevilla.

—Hablar con usted es hablar con un referente en el vestuario y en el Sevilla. Son ya seis temporadas aquí…

—Sí, la verdad es que ya son muchos años, me siento un afortunado por poder representar al Sevilla todos estos años. No son muchos los jugadores que han podido representar tantos años a un club tan grande como el Sevilla.

—El futbolista es un profesional más, pero tantos años aquí, y con el componente emocional que tiene el fútbol, deben dejarle marcado.

—Sí, sobre todo por cómo se vive el fútbol en esta ciudad. El Sevilla es un club que lo representas y empiezas a sentir el escudo, porque es un club muy importante y la gente te transmite a quién estás representando.

—Y eso que parecía que este verano iba a ser su último aquí.

—Sí, parecía que había terminado mi ciclo pero el fútbol al final son momentos y hay muchas sorpresas. Estoy muy contento por seguir un año más, estar disfrutando y volver a sentirme importante.

—¿Llegó a estar cerca su marcha?

—Tenía claro que no me iba a ir por irme, que tendría que ser algo bueno para mí y para el Sevilla, si no era para las dos partes no merecía la pena. Yo sabía que me encontraba bien, tuve momentos malos, me lleve muchos meses entrenando y no confiaban en mí, pero mantuve la misma línea desde que llegué aquí, siendo profesional a tope y que nadie pudiera reprocharme nada. Al final la verdad siempre se impone y estoy muy contento por volver a jugar en el Sevilla.

—No es la primera vez que le oigo recalcar lo de que «no confiaban en mí». ¿Quiere usted quitarse esa etiqueta de jugador que se lesiona mucho?

—Es que es la verdad, me he tirado muchos meses entrenando y en los que no confiaban en mí y al final te ponen esa etiqueta de «este se lesiona». Me he lesionado algunas veces, pero muchas veces no, estaba entrenando como uno más o incluso mejor que los demás.

—¿Merecía usted más respeto el año pasado?

—No sólo yo, también muchos de mis compañeros que estaban entrenando y no se les dio la oportunidad. Los últimos seis meses de la temporada pasada se utilizaron muy pocos jugadores y eso perjudica a la plantilla, los que juegan están muy machacados y los que no lo hacen están perdiendo valor. Esto es una plantilla, todos somos importantes económicamente para el club y, si no aprovechas a todo el mundo, el club sale perjudicado.

—Ahora ha llegado Pablo Machín y todo ha cambiado para usted.

—Me he vuelto a sentir importante. Cuando juegas partidos seguidos viene la confianza y tu mejor nivel. El míster me ha dado la oportunidad y yo le he correspondido, espero seguir así, ayudando a mis compañeros y al Sevilla.

—Se le ve un hombre bastante claro y sincero.

—Él lo deja todo muy claro, desde que llegó. Eso es bueno para que uno sienta que hay verdad en la relación jugador-entrenador.

—¿Y qué me dice del rendimiento del equipo? 12 jornadas y segundos a un punto del líder.

—Sí, nadie lo creería antes de empezar, el equipo se ve bien, con mucha confianza. Fíjese el último partido ante el Español, que lo remontamos a base de mucho sacrificio. Esta es la dinámica que debemos mantener para seguir en los puestos de arriba.

—Parece que desprecien la actuación del Sevilla por el déficit de rendimiento de los grandes…

—Es normal, ellos son los que suelen ganar la liga, y la gente habla más de ellos, pero nosotros estamos bien, arriba en la tabla porque ganamos puntos, si no los ganáramos no estaríamos en esas posiciones. Nosotros debemos centrarnos en lo nuestro, en seguir mejorando.

—Motivará más al jugador este tipo de Liga.

—Sí, está claro, es bueno ver a equipos como el Alavés peleando por los puestos de arriba. Al final se traduce en una liga más competitiva en la que todo el mundo sale beneficiado.

—Siete puntos al Betis, nueve al Valencia y doce al Villarreal. Son unas distancias importantes ya…

—Sí, es positivo, pero eso son cuatro partidos que te salgan mal las cosas y ellos empiecen una racha positiva. No hay que aflojar nada, hay que seguir en la misma dinámica.

—Entonces hablar de luchar por LaLiga ahora ni se les pasa por la cabeza.

—Sí, es una locura hablar de eso ahora. Sería muy precipitado. Nosotros nos marcamos el objetivo de jugar competición europea, la Liga de Campeones siempre está ahí, queremos entrar, pero vamos a olvidarlo e ir partido a partido.

—En donde sí lo dejarán todo será en las competiciones coperas, que tan bien se les dan.

—Sí, en la Copa del Rey queremos llegar a otra final y quitarnos la espina de las dos últimas. En la Liga Europa somos un equipo importante, pero es muy difícil de ganar, fíjese en equipos como el Chelsea o el Arsenal…

—Creía que no le iba a poder entrevistar porque iba a estar con su selección…

—Cuando me lo dijeron en el club yo no lo esperaba, porque suelen avisarte y nadie me había dicho nada. Les dije que se habrían equivocado.

—Deseará volver, ¿no?

—Sí, siempre estoy preconvocado pero al final no voy. Llevo tiempo sin ir, la gente que está yendo lo está haciendo bien y Portugal ganó la Eurocopa, por lo que hay que respetar a los que están.

—El que sí que va es su compañero André Silva.

—Es joven, un delantero con mucha proyección, que puede mejorar aun más. Ha entrado muy bien en nuestro equipo, no solo marcando goles, sino aportando más cosas, es difícil de marcar para un defensa. Estamos muy contentos con él.

—El Sevilla es muy reconocible.

—Sabemos a lo que jugamos, el equipo tiene muy claras las ideas en cada momentos del partido. Para los rivales es complicado jugar con nosotros, nosotros nos aprovechamos de eso, de que les cuesta jugar contra este sistema.

—Para la defensa, sin embargo, tiene sus riesgos.

—Sí, hay muchas acciones mano a mano, pero al final te acostumbras. No nos suelen pillar con dos atrás.

—Cuando vuelvan del parón tienen la opción de volver a ser líderes, ya que hay un Atlético-Barça.

—Sí, todo lo que sea estar ahí arriba vamos a aprovechar. Tenemos el partido ante el Valladolid en casa, los duelos que tienes que ganar en casa porque son los que marcan una liga.