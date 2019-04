Casquero: «El Sevilla es el favorito para la cuarta plaza»

Javier Casquero, nacido en Talavera de la Reina hace 43 años, jugó como centrocampista en el Sevilla 115 partidos, haciendo 17 goles y siendo pieza importante para el crecimiento que experimentó la entidad de Nervión entre 2000 y 2005, periodo en el que pasó de jugar en Segunda división a disputar la Copa de la UEFA. Casquero explotó en la élite de la mano de Joaquín Caparrós y vivió de cerca los comienzos de Monchi como director deportivo. Luego, previo paso fugaz por el Racing, continuó su carrera en el Getafe, donde saboreó los mayores logros históricos del club azulón, proclamándose dos veces subcampeón de la Copa del Rey y protagonizando, con golazo incluido, un histórico cruce de cuartos de final de la UEFA con el Bayern de Múnich que los alemanes se llevaron de forma milagrosa en la prórroga. En ABC de Sevilla charlamos con Javier Casquero. El domingo, el Getafe recibe al conjunto de Nervión en un duelo crucial por la Champions.

Conoce bien las dos casas. ¿Qué tal ve el partido?

Creo que va a ser un partido muy igualado. Con muchísimo en juego. Los dos equipos, desde bastantes fechas atrás, estaban pendientes de este encuentro. El choque llega en el mejor momento del Sevilla, aunque el Getafe tampoco pierde el hilo de esa cuarta plaza. Para el Sevilla es una oportunidad de marcar distancias y para los azulones, su gran ocasión de afianzarse como candidatos al cuarto puesto. Para ellos es una verdadera prueba de fuego ante un rival muy fuerte como el Sevilla, que sí se marca como gran reto estar en Champions. Para el Getafe es en cambio una ilusión y con ese arma van a jugar. Juegan tranquilos, sin presión, no cambian el estilo con el que empezaron la temporada. Con esa idea van a intentar dar la sorpresa.

Hay quien lleva media temporada augurando la caída del Getafe. No se ha caído. Usted ya avisó hace tiempo que este Getafe-Sevilla sería muy decisivo.

En cuanto al Sevilla era lógico que llegara a estas alturas con opciones reales de Champions. Tiene una gran plantilla. Lo que llama la atención del Getafe es su solidez, no se descompone ante situaciones de presión. Está respondiendo muy bien en partidos importantes. El trabajo del entrenador y la idea de juego son muy firmes. No les puede la presión, porque ellos no juegan con esa necesidad de ganar. Luego tiene futbolistas que están ofreciendo un nivel muy elevado, como sus tres delanteros. La defensa también funciona. Como bloque demuestran ser un buen equipo y por eso están ahí arriba.

Getafe y Sevilla, cada uno a su nivel, se caracterizan por construir casi siempre proyectos muy interesantes. Usted ha disfrutado de grandes partidos en ambas entidades.

La gente de Getafe estaba deseando volver a vivir partidos tan importantes como el de este domingo frente al Sevilla. El Getafe apenas ha tenido catorce temporadas en Primera división, en las que solo sufrió un descenso y subió al año siguiente. La temporada anterior, precisamente, luchó con el Sevilla por entrar en la Europa League. Y en ésta le está peleando la cuarta plaza. Es un club que ha sido capaz de jugar en este tiempo dos finales de la Copa del Rey, una de ellas contra el Sevilla. Disputó dos veces la Europa League, alcanzando los cuartos de final frente al Bayern Munich… El Getafe es un club modesto y humilde, pero acostumbrado también a partidos importantes. Tiene muchísimo mérito.

¿Qué le parece Bordalás como entrenador?

Es un entrenador con una idea y un estilo de juego muy marcados, que consigue el máximo rendimiento de sus jugadores. Ficha, además, para ese estilo de juego. Se rodea de los jugadores idóneos. Al final, está consiguiendo resultados en una categoría en la que algunos dudaban de que pudiera conseguirlos. No había estado en Primera división, pero ésta es ya su segunda temporada. En la anterior luchó por la Europa League y en ésta está peleando por la cuarta plaza. Dos grandísimas temporadas. Tiene mucho mérito. Es un entrenador que se está haciendo un nombre importante.

En Sevilla se vincula el nombre de Bordalás a los dos equipos de la ciudad, tanto al Sevilla como al Betis. ¿Estaría capacitado?

Hay que verlo. Se dudó de él cuando dio el salto a Primea división y su respuesta ha sido excelente. Soy de los que piensan que hay que dar oportunidades a los entrenadores. Bordalás lo está haciendo muy bien en el Getafe y consiguiendo objetivos mayores de los que manejaba el club. Es un entrenador que trabaja duro y que consigue que sus equipos sean muy sólidos. Defensivamente el rendimiento es muy alto. El año pasado fue el segundo equipo menos goleado. Y esta temporada también está entre los mejores en esa faceta, junto al Atlético y al Valencia. Ahí se ve mucho cómo es el trabajo del entrenador. En teoría, si le das mejores jugadores, más opciones tendrá el técnico de que su idea salga bien. Creo que Bordalás lo haría bien en equipos como el Sevilla o el Betis.

Caparrós era su entrenador en el Sevilla. Ha vuelto, otra vez, para resucitar al equipo y ponerlo en órbita. ¿Cuál es su secreto?

Él es un motivador nato. Caparrós sabe cómo inyectar al vestuario esa dosis de sevillismo que en momentos puntuales necesita el equipo. El año pasado fue un revulsivo. Esta temporada cogió al equipo en un momento muy duro, después de la dolorosa eliminación en la Europa League. Todos sabíamos que iba a conseguir levantar y motivar al grupo. Pero es que, además, él tiene una unión con la grada y con el club muy importante. Aparte de eso, ha conseguido mejorar defensivamente al equipo con los retoques que le ha dado. Cambió el sistema a defensa de cuatro y metió un pivote más defensivo como Gonalons. O también situando a Roque Mesa cerca de Banega para liberarlo. Ésta era una parcela que anteriormente sufría mucho, sobre todo fuera de casa. Con todo eso y con la gran pegada arriba que tiene el Sevilla está ganado los partidos. Lo más importante que ha conseguido Caparrós es la unión. Cuando se une el Sánchez-Pizjuán y su equipo, el Sevilla es un conjunto muy, muy fuerte. Esa unión es un arma fundamental en Nervión para conseguir los grandes objetivos. En este caso, la Champions.

¿Y el regreso de Monchi?

También vuelve en un momento importante, clave tras el palo que supuso la eliminación en la Europa League. Para el club y para la afición, supone aire fresco de motivación. Monchi además es un ídolo, porque ha hecho cosas muy importantes en la dirección deportiva, con responsabilidad sobre los grandes éxitos que ha logrado el club en su mejor época. «Ya está Monchi, ya estamos todos tranquilos», piensa la gente. El sevillismo se siente tranquilo con él y confía en que la temporada que viene habrá de nuevo un proyecto ilusionante y que el equipo va a estar entre los mejores. Eso es un factor muy importante: cuando la afición del Sevilla está ilusionada y contenta, el equipo tiene un plus. Ese nexo es clave en Nervión y hace al Sevilla muy fuerte.

Para terminar, ¿quién es el favorito para la cuarta plaza? ¿Sevilla, Getafe o Valencia?

Ahora mismo el favorito es el Sevilla. El Valencia está bien, pero le vienen ahora partidos importantes en otras competiciones. Tiene la vuelta con el Villarreal en la Europa League, con muchas opciones de pasar, con lo que tendría otros dos partidos más en semifinales que también van a ser duros. Puede ser que les afecte en LaLiga toda esa distracción o el cansancio. La Europa League es dura y tendrá un rival difícil. Tiene también por delante la final de Copa… el Valencia está haciendo una gran temporada y lo veo fuerte, como al Sevilla. Y luego está la sorpresa del Getafe, que todo el mundo sigue esperando a que caiga, pero ahí se mantiene firme. Con todo, es al Sevilla al que veo más fuerte y favorito. También creo que el partido de este domingo en Getafe va a marcar mucho.