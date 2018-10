Castro: “Algunos dirán hoy que somos candidatos al título, pero hay que tener los pies en el suelo”

El presidente del Sevilla FC, José Castro, acudió este mediodía a la entrega de los premios de periodísmo José Antonio Blázquez y de fotoperiodismo Manuel Ruesga Bono, y se pronunció en su discurso para cerrar el acto sobre la situación deportiva de la entidad, que llega al parón liguero como líder de LaLiga Santander. “Hay que dar tiempo a los proyectos y ya dentro de unos meses comenzaremos a ver realmente cuál puede ser nuestra nota. Hoy algunos dirán que somos candidatos al título y nosotros sabemos que eso no es así, que esto acaba de empezar y que ahora más que nunca es cuando hay que tener los pies en el suelo y ser humilde. Eso sí, indudablemente estamos por el buen camino para conseguir nuestro objetivo de volver a jugar competición europea”, señaló.

El máximo dirigente valoró el papel de la prensa, exigente como el público sevillista. “Aplaudiremos siempre esa exigencia, que sin embargo no debe estar reñida con el equilibrio a la hora de trazar diagnósticos y balances, porque ya sabemos que en el fútbol lo que hoy es negro mañana puede ser blanco. El Sevilla FC de esta temporada es un gran ejemplo. Hace unas semanas todo era un desastre y no había gol, hoy somos líderes y tenemos el mejor arranque goleador en LaLiga desde hace más de 60 años. Ya lo ven, como diría el Maestro Araujo, en el fútbol no se debe elevar nada a definitivo, ni en las malas ni por supuesto en las buenas”, señaló Castro.