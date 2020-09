Castro: “¿Por qué no vamos soñar con LaLiga o con una Champions?”

Mensaje siempre ambicioso el que muestra el presidente del Sevilla FC, José Castro, a la hora de hablar de los retos del futuro de la entidad que dirige. Tras haber conquistado de nuevo la Europa League, su sexto entorchado en esta competición, ahora aspira a dar un paso más y consolidarse entre los más grandes y en las mayores competiciones. “El siguiente paso está claro: consolidar el equipo en Champions. Es importante en el plano deportivo y económico. Queremos más. Se están haciendo las cosas bien para aspirar a más. ¿A qué? A todo. El Sevilla aspira siempre a todo”, advertía en un primer instante el presidente del Sevilla FC en una entrevista en Marca.

Y ese aspirar a todo no tiene límites, ni siquiera el intentar lograr lo más grandes, como ganar una liga o la Champions. “Las dos cosas son prácticamente imposibles, pero que nadie deje al Sevilla por vencido, el Sevilla es capaz de hacer cualquier cosa. A veces se conjunta un equipo que es capaz de hacer cosas maravillosas, cosas increíbles. Nosotros vamos a aspirar a todo, sabiendo de la dificultad. Cuando los equipos potentes se enfrentan al Sevilla ya saben a qué rival se enfrentan. Es importante que nos vayan teniendo en cuenta y ojalá eso haga que alguna vez seamos capaces de conseguir un hito importante. ¿Por qué no vamos soñar con LaLiga?, ¿o con una Champions? Nosotros aspiramos a todo desde el principio. Difícil, pero imposible no hay nada”, señaló.

Cuestionado por el secreto de los éxitos del Sevilla FC, Castro señalaba que “el secreto del Sevilla se llama humildad, trabajo y ambición. Son las tres palabras mágicas que rigen esta entidad. Humildad porque no nos sentimos superiores a nadie. Trabajo porque aquí se trabaja al 120%. Algunos incluso dicen que a este ritmo no puedo seguir… Y ambición porque va en nuestro ADN”.

Jesús Navas y su futuro – “Estamos hablando del jugador que más partidos ha jugado en la historia del Sevilla y va a dejar unos registros difíciles de superar. Es una leyenda ya, con 34 años. Y no es los años que lleva a este nivel, sino los que le quedan. Seguro que con Jesús no vamos a tener ningún problema. Nos vamos a sentar y lo vamos a arreglar en un rato”.

Lopetegui – “Cuando salió la noticia de que lo íbamos a fichar había gente en Twitter diciendo que rompía el carné. Una vorágine en contra increíble. Monchi lo propone y eso va al cielo. Pero cuando hablé con él la primera vez pensaba que había nacido aquí, en Eduardo Dato (avenida junto al Sánchez-Pizjuán) porque venía hablando de trabajo y ambición, que es nuestra propia idiosincrasia. Es un tipo serio, con responsabilidad, liderazgo y exigencia. Es como uno de los nuestros. El tiempo nos ha dado la razón”.

Posibles salidas de grandes figuras – “Nosotros tenemos un plan de negocio que no vamos a cambiar. Cuando entendemos que alguien paga por un jugador un precio por encima de lo que vale, lo vendemos y volvemos a invertir. De aquí al 4 de octubre pueden ocurrir muchas cosas. No depende sólo de nosotros. Ahora sólo pensamos en hacer un buen equipo y a día de hoy no tenemos intención de vender a ningún futbolista. Será el mercado el que marque”.